Se avecinan cambios a MediCal que afectan a los inmigrantes

Bajo los nuevos cambios federales y estatales de MediCal, los aproximadamente dos millones de inmigrantes indocumentados ya inscritos a este programa en California, debe renovar a tiempo, porque si dejan pasar tres meses, su cobertura quedará restringida, con solo atención de emergencia, asistencia para el embarazo y residencias para ancianos.

“Las modificaciones estatales afectarán a algunos inmigrantes, adultos mayores y personas con discapacidad en julio del año que entra”, dijo Tyler Sadwith, director estatal de Medicaid del Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud (DHCS), durante la videoconferencia “Cambios en Medi-Cal: requisitos laborales, renovaciones y beneficios”, organizada por American Community Media (ACoM).

Recordó que, desde el 1 de enero de este año, ciertos inmigrantes adultos, incluidos los indocumentados, ya no pueden inscribirse por primera vez al programa MediCal de cobertura completa.

“Las personas que ya contaban con MediCal de cobertura completa o que lo tienen actualmente pueden mantenerla, siempre y cuando sigan cumpliendo con los requisitos y renueven su elegibilidad a tiempo”.

Precisó que los niños de 0 a 18 años, las personas embarazadas (hasta un año después del embarazo) y los jóvenes que estuvieron en el sistema de hogares de crianza (foster care) y son menores de 26 años pueden seguir solicitando MediCal de cobertura completa, independientemente de su estatus migratorio.

“Quiero destacar que, a partir del 1 de enero de 2027, es posible que algunos adultos afiliados a MediCal, de entre 19 y 64 años, que no tengan hijos ni discapacidades, deban informar o demostrar que trabajan, realizan voluntariado, asisten a la escuela o participan en programas de capacitación laboral para obtener o conservar su cobertura médica”.

Puntualizó que los afiliados pueden cumplir con este nuevo requisito federal trabajando y ganando al menos $580 al mes, o bien participando en actividades elegibles durante un mínimo de 80 horas mensuales, tales como el voluntariado o la asistencia a clases a tiempo parcial, o mediante una combinación de dichas actividades.

Más verificaciones

Dijo que otro cambio federal para principios de 2027, a partir del 1 de marzo, consiste en verificar la elegibilidad de MediCal dos veces al año, en lugar de una sola vez para algunos adultos de entre 19 y 64 años.

“Las personas embarazadas o en periodo de posparto, los miembros indígenas americanos y nativos de Alaska, ciertos jóvenes que estuvieron en acogida temporal y otros grupos seguirán teniendo una sola verificación anual de su elegibilidad para Medicaid, tal como ocurre actualmente”.

El funcionario dijo que otro cambio federal que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, indica que los inmigrantes indocumentados y aquellos con otro estatus migratorio pasarán de recibir atención médica a través de un plan de atención administrada por MediCal al modelo de pago por servicio o Medi-Cal tradicional.

“Los miembros que pasen al modelo de pago por servicio de MediCal podrán seguir acudiendo a médicos y clínicas que acepten dicha modalidad; y se continuará cubriendo los medicamentos recetados, y la atención especializada en salud mental y trastornos por consumo de sustancias o adicciones”.

Restricciones para los inmigrantes

Yingjia Huang, subdirectora de beneficios de atención médica y elegibilidad del DHCS dijo que el 1 de julio de 2027, afirmó que las normas federales modificarán la clasificación de ciertos estatus migratorios, lo que incluye a los refugiados, asilados, beneficiarios de permiso de permanencia temporal por razones humanitarias (humanitarian parole) y determinadas víctimas de violencia doméstica o trata de personas con casos migratorios pendientes.

“Las personas afectadas por este cambio federal recibirán lo que denominamos cobertura médica integral financiada por el estado hasta el 30 de junio de 2027”.

Asimismo, dijo que, a partir del 1 de julio de 2027, algunos adultos dejarán de recibir cobertura dental completa debido a su estatus migratorio.

“Se mantendrá la cobertura de atención dental de urgencia, lo que incluye el tratamiento de dolor dental intenso, infecciones y extracciones dentales, entre otros procedimientos”.

Mientras tanto, subrayó que los niños de hasta 18 años, las personas embarazadas (hasta un año después del embarazo) y los jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal y son menores de 26 años seguirán recibiendo cobertura dental completa.

Cuota mensual

Además, hizo ver que comenzando el 1 de julio de 2027, algunos miembros inmigrantes de MediCal de entre 19 y 59 años deberán pagar una prima mensual para mantener su cobertura médica completa, por entre los 30 y los 50 dólares.

“Si no se pagan las primas requeridas, la cobertura podría cambiar a una de alcance restringido, la cual cubre únicamente servicios de emergencia y atención relacionada con el embarazo”.

Por otro lado, reveló que el 1 de octubre de 2028 entrará en vigor un cambio federal que afectará a algunos adultos de entre 19 y 64 años que no estén embarazados, no reciban Medicare y tengan ingresos superiores a $15,560 dólares anuales.

“Es posible que deban abonar copagos por ciertos tipos de atención, como consultas con especialistas, tratamientos o pruebas médicas. No se aplicarán a servicios como atención de urgencia, revisiones médicas rutinarias, atención prenatal, pediatría, tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, ni a la atención recibida en centros de salud comunitarios o clínicas rurales”.

Respuestas rápidas

Remarcó que es fundamental que mantengan actualizados sus datos de contacto, dirección postal, correo electrónico (si disponen de uno) y número de teléfono ante la oficina de MediCal de su condado.

“Si se produce algún cambio, deben notificarlo a las autoridades de su condado en un plazo de 10 días. Abran las cartas, los mensajes de texto y los correos electrónicos de MediCal o de su condado, y asegúrense de responder con prontitud cuando se solicite información adicional”.

Dijo que los paquetes de renovación seguirán llegando en sobres amarillos; y es muy importante que cuando los reciban, los abran de inmediato, completen la documentación y la devuelvan al condado.