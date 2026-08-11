Trump anuncia que Medicaid y CHIP dejarán de financiar tratamientos de transición de género en menores

El gobierno del presidente Donald Trump anunció este martes que los fondos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) dejarán de utilizarse para financiar tratamientos de afirmación de género en menores de edad, como parte de una nueva política que restringe el acceso a este tipo de atención médica en Estados Unidos.

Trump informó la medida a través de su cuenta oficial de Truth Social y afirmó que los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán por “cirugías de cambio de sexo ni hormonas para niños”.

La nueva normativa fue impulsada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), bajo la dirección del doctor Mehmet Oz, y entrará oficialmente en vigor el próximo 13 de octubre. La disposición impedirá que los fondos federales de Medicaid cubran bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género para menores de 18 años. En el caso de CHIP, la restricción se aplicará a menores de 19 años.

When it comes to our children, their long-term health must come first.



Following evidence and HHS review, CMS has finalized a rule ending federal Medicaid and CHIP funding for sex-rejecting procedures for minors.



Our children are our future ? and caring for them is one of our? pic.twitter.com/q4Wf5VIzeK — Dr. Oz CMS (@DrOzCMS) August 11, 2026

La medida contempla una transición para algunos pacientes

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), los menores que actualmente reciben tratamientos hormonales podrán continuar recibiendo cobertura con fondos federales durante un periodo de transición de hasta seis meses después de la entrada en vigor de la norma. Esto permitiría mantener algunos tratamientos hasta abril de 2027. La Administración Trump sostiene que la decisión responde a una revisión de investigaciones nacionales e internacionales que, según HHS y CMS, encontró importantes vacíos en la evidencia disponible sobre los beneficios y riesgos de estas intervenciones en menores.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dijo que el gobierno federal dejará de financiar procedimientos que, a juicio de la Administración, pueden generar consecuencias permanentes y que no cuentan con evidencia suficiente para justificar el uso de recursos públicos. Oz también defendió la decisión y aseguró que el objetivo es proteger a los menores y utilizar los recursos de los contribuyentes en tratamientos respaldados por evidencia científica.

Sin embargo, la atención de afirmación de género continúa siendo un asunto controvertido dentro de la comunidad médica. Organizaciones profesionales y especialistas mantienen posiciones diferentes sobre el uso de bloqueadores de la pubertad, hormonas y otros tratamientos en adolescentes, mientras que varios países y estados han modificado sus políticas sobre este tipo de atención.

?BREAKING?The Trump administration announced that Medicaid and CHIP will no longer fund puberty blockers, cross-sex hormones, or surgeries for minors. CMS Administrator Dr. Mehmet Oz and HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr. cited the lack of reliable evidence and serious? pic.twitter.com/0JylVK6dI3 — Partners for Ethical Care (PEC) (@ethical_care) August 11, 2026

Trump amplía sus restricciones sobre la atención de género

La nueva política se suma a otras acciones emprendidas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 para limitar los tratamientos de afirmación de género dirigidos a menores.

La Administración ya había intentado condicionar determinados fondos federales destinados a hospitales y centros médicos para restringir la prestación de estos servicios. Desde entonces, algunos centros de salud han suspendido o limitado determinados tratamientos para pacientes menores.

La normativa anunciada este martes no elimina la cobertura federal de los servicios de salud mental para menores con disforia de género. HHS señaló que las disposiciones de Medicaid sobre Detección, Diagnóstico y Tratamiento Tempranos y Periódicos (EPSDT) continúan garantizando la cobertura de servicios de salud mental para niños elegibles. La medida afecta específicamente a los fondos federales de Medicaid y CHIP y representa otro paso de la Administración Trump para modificar la política federal sobre tratamientos relacionados con la transición de género en menores.

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