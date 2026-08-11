Colombia reporta más de 220 muertos un día después del terremoto

Colombia enfrenta una de sus mayores tragedias recientes tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país la mañana del lunes. El balance más reciente elevó a 224 el número de personas fallecidas y a más de 900 los heridos, mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados.

Debido a su intensidad, el sismo fue percibido en amplias zonas del territorio colombiano y también en países vecinos. Las autoridades continúan evaluando la magnitud total de los daños.

Durante las primeras horas posteriores al terremoto, equipos especializados del Ejército, policías, bomberos y voluntarios se desplegaron en las zonas más afectadas.

Las labores se concentran especialmente en Cali, Pereira, Quibdó y otras localidades del Eje Cafetero, donde decenas de construcciones sufrieron daños graves o quedaron completamente destruidas, según informaron medios locales .

En Pereira, los equipos de emergencia han utilizado maquinaria pesada, además de realizar búsquedas manuales para intentar localizar a personas que pudieran continuar con vida bajo los restos de los edificios.

En una de las estructuras colapsadas, los rescatistas estimaban que varias personas podían permanecer atrapadas, detalló Reuters.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, las autoridades reportaron 95 fallecidos, 949 heridos y 45 estructuras con colapso total en un balance preliminar. Parte de un hospital también sufrió daños, lo que obligó a trasladar y atender a cientos de pacientes en el exterior del inmueble.

La emergencia también ha dejado a numerosas personas sin vivienda. De acuerdo con información citada por RTVE, la Cruz Roja Colombiana calcula que más de 1,500 viviendas han resultado dañadas en distintas partes del país.

Pereira aparece entre las localidades con mayores afectaciones. El reporte de Reuters contabilizaba 72 fallecidos en esa ciudad, mientras que en el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro, se habían confirmado al menos 13 muertes.

El sismo también provocó daños estructurales en Manizales y otras ciudades de la región cafetera. En algunas zonas, el temor a nuevas réplicas ha llevado a habitantes a permanecer en las calles o a buscar refugio fuera de sus viviendas.

Las autoridades han establecido además toques de queda nocturnos en Cali y Pereira, acompañados de operativos de seguridad ante reportes de posibles saqueos. El Gobierno colombiano anunció el despliegue de alrededor de 1,000 efectivos de seguridad en las zonas afectadas.

La prioridad, a más de 24 horas del terremoto, sigue siendo encontrar sobrevivientes y atender a miles de personas afectadas por la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura.

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