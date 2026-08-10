¿El terremoto de Colombia tiene relación con los recientes sismos de Venezuela?

La cercanía temporal entre el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia este 10 de agosto y los destructivos terremotos registrados en Venezuela durante junio puede llevar a pensar que existe una conexión directa entre ambos episodios. Pero, geológicamente, la explicación es más compleja.

Colombia está sometida a la interacción de varias placas tectónicas y su costa occidental forma parte de una extensa región sísmicamente activa. Venezuela, en cambio, presenta gran parte de su amenaza sísmica en la interacción entre las placas del Caribe y Sudamericana.

Edificación destruida por el terremoto de magnitud 7.4 este lunes, en Manizales. Crédito: Miguel Angel Lopez | AP

Que dos grandes terremotos ocurran en una misma región continental con pocas semanas de diferencia no significa automáticamente que uno haya provocado el otro.

¿Puede un gran terremoto desencadenar otro?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explica que un gran terremoto puede, en algunos casos, desencadenar actividad sísmica a grandes distancias mediante el paso de sus ondas. Este fenómeno se conoce como “disparo dinámico” o dynamic triggering.

Sin embargo, cuando ocurre a miles de kilómetros, los terremotos desencadenados de esta manera suelen ser pequeños y de corta duración. USGS advierte que no es correcto considerar relacionados dos grandes terremotos solamente porque hayan ocurrido con pocos días o semanas de diferencia.

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La conexión histórica con EE.UU.: un terremoto de Colombia ya llegó hasta California

La historia sí muestra que un terremoto suficientemente grande frente a las costas de Colombia puede tener efectos mucho más allá de Sudamérica. El 31 de enero de 1906, un terremoto de magnitud 8.8 frente a Ecuador y Colombia generó un fuerte tsunami que causó entre 500 y 1,500 muertes en la región.

Las olas atravesaron el océano Pacífico. Según los registros del USGS, el tsunami fue observado a lo largo de la costa de América Central y llegó hasta San Francisco, California, mientras que hacia el oeste alcanzó Hawái y Japón.

En Hilo, Hawái, el movimiento del agua se registró alrededor de 12 horas y media después del terremoto. El nivel del mar experimentó oscilaciones de hasta unos 3.6 metros y el agua alcanzó vías ferroviarias y sectores próximos al antiguo muelle.

Ese episodio constituye un antecedente particularmente relevante para Estados Unidos: demuestra que un gran terremoto producido en la zona de subducción de Ecuador y Colombia puede generar un tsunami capaz de atravesar miles de millas del Pacífico.

El terremoto colombiano de este lunes fue diferente. Reuters informó que alcanzó una magnitud revisada de 7.4 y tuvo una profundidad de alrededor de 107 kilómetros, una característica muy distinta de los grandes terremotos submarinos superficiales que suelen representar la mayor amenaza de tsunami.

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¿California podría sufrir un terremoto tan grande como los de Sudamérica?

California es uno de los estados con mayor amenaza sísmica de Estados Unidos, pero no todos sus terremotos se producen mediante el mismo mecanismo. La famosa falla de San Andrés es principalmente una falla de desplazamiento lateral: dos bloques de la corteza se mueven horizontalmente uno respecto del otro.

Este tipo de falla puede generar terremotos extremadamente destructivos. El terremoto de San Francisco de 1906, por ejemplo, alcanzó aproximadamente magnitud 7.8 y rompió cerca de 300 millas de la falla de San Andrés. Al menos 3,000 personas murieron y unas 225,000 quedaron sin hogar.

Sin embargo, los mayores terremotos del planeta —los que pueden superar magnitud 9— suelen producirse en zonas de subducción, donde una placa tectónica se introduce debajo de otra. Estados Unidos también posee una de esas zonas.

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El lugar de EE.UU. donde sí puede ocurrir un terremoto cercano a magnitud 9

La zona de subducción de Cascadia se extiende unas 750 millas frente a las costas del norte de California, Oregon, Washington y hasta Canadá. USGS considera que allí son posibles terremotos de magnitud 8 a 9.

La última ruptura completa conocida ocurrió en 1700 y se estima que alcanzó aproximadamente magnitud 9. El tsunami generado atravesó el Pacífico y quedó registrado incluso en documentos históricos de Japón.

La evidencia geológica indica que grandes terremotos de magnitud 8 a 9 se han producido en Cascadia, en promedio, aproximadamente cada 500 años, aunque eso no significa que puedan predecirse con un calendario regular.

Una ruptura importante de Cascadia podría producir fuertes sacudidas y un tsunami que afectaría principalmente a las costas de Oregon, Washington y el norte de California.

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Los tsunamis de otros países también representan una amenaza para EE.UU.

Estados Unidos no necesita experimentar un terremoto propio para sufrir las consecuencias de un tsunami. USGS señala que terremotos importantes alrededor del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico han generado olas que posteriormente alcanzaron Alaska, Hawái, California, Oregon y Washington.

Uno de los ejemplos más graves ocurrió tras el terremoto de magnitud 9.2 de Alaska en 1964. El tsunami produjo daños y víctimas no solamente en Alaska, sino también en Hawái, California, Oregon y Washington.

Para la costa central de California, USGS considera que una de las amenazas principales son precisamente los tsunamis distantes generados en grandes zonas de subducción.

El antecedente de Ecuador-Colombia de 1906 forma parte de esa historia: las consecuencias de un gran terremoto en el Pacífico no necesariamente terminan en el país donde se encuentra su epicentro.

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