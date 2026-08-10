Colombia emite “declaratoria de emergencia” por el terremoto de 7.4 grados que ya dejó más de 100 muertos y decenas de heridos

El Gobierno colombiano del presidente Abelardo de la Espriella emitió una “declaratoria de emergencia” por el terremoto de magnitud 7.4 grados que afectó varias regiones del país y donde hasta el momento se registran más de 100 muertos.

“A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1,575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados“, señaló el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

“Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día. No reunimos todos los ministros y los funcionarios de la unidad y de otras instancias para aprobar esa declaratoria de emergencia que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural“, señalo el mandatario colombiano durante un mensaje.

Rescatistas buscan a sobrevivientes tras terremoto en Colombia. Crédito: Santiago Saldarriaga | AP

El mandatario añadió que 18 carreteras resultaron afectadas por el temblor, así como siete aeropuertos -Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura-, que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.

De la Espriella viajará esta tarde a Quibdó, capital del Chocó, departamento en el que fue el epicentro del terremoto, para atender “personalmente” la emergencia, mientras que otros miembros de su gabinete se desplazarán al departamento del Valle del Cauca y al Eje Cafetero, las zonas más afectadas por el sismo.

“Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad“, afirmó el mandatario, que está en su tercer día de Gobierno tras haber asumido el cargo el pasado viernes, 7 de agosto.

Minutos después de registrarse el terremoto, Abelardo de la Espriella había convocado a un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto y anunció que viajará a la ciudad de Pereira para acompañar a los afectados.

“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados“, aseguró el presidente que asumió el cargo hace tres días en Cali, en la red social X, y agregó: “No están solos. El Estado está presente y actuando”.

Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos.



Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas.



Colombia está unida y saldremos adelante? pic.twitter.com/8bnJFr4Ehv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el terremoto.

Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas, con personas fallecidas, heridas y atrapadas, así como edificios colapsados y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

El terremoto de este lunes 10 de agosto ocurrió a las 7:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas? pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Evacuaciones en Panamá y fuertes sacudidas en Ecuador

Varias regiones del este de Panamá fueron sacudidas por este sismo, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios y hospitales en la capital y otras localidades del país.

En Panamá, las vibraciones se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal) y fueron sentidas en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia.

En Ecuador se sintió el sismo en varias provincias, incluida la de Pichicha, cuya capital es Quito, donde se notó con especial fuerza en edificios altos.

Mientras, en varias zonas de la provincia andina de Imbabura, vecina de la del Carchi (fronteriza con Colombia), la ciudadanía sintió con fuerza el temblor y salió de sus viviendas con precaución, según informaron a EFE habitantes del sector.

Iglesia en Colombia queda dañada tras terremoto.

Apoyo internacional para Colombia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció este lunes equipos de rescate y médicos a Colombia a través de un mensaje en X en el que dijo que “desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ofreció el apoyo de su Gobierno a Colombia: “Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Edificios colapsan tras terremoto en Colombia. Crédito: Santiago Saldarriaga | AP

Venezuela, que aún no se ha repuesto del terremoto que sufrió en junio ofreció a Colombia el envío de rescatistas y de ayuda humanitaria. La líder opositora venezolana María Corina Machado también manifestó su solidaridad a Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también ofreció el apoyo de su país, que “está listo para apoyar” al pueblo colombiano. EFE

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