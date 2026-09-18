Patrulla Fronteriza localizó un camión con 31 migrantes que fueron abandonados en el desierto de California

Un grupo de 31 migrantes fue localizado por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dentro de un vehículo utilitario modificado, mientras era trasladado por una zona desértica cercana a Ocotillo, California.

El hallazgo ocurrió en una región del Valle Imperial, donde las altas temperaturas y las condiciones del terreno representan un riesgo para las personas que son transportadas por rutas desérticas.

De acuerdo con información difundida por el Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, el vehículo había sido acondicionado para transportar al grupo.

Según los reportes, el conductor abandonó el vehículo al percatarse de la presencia de los agentes estadounidenses y huyó a pie en dirección a México. Las autoridades localizaron posteriormente a los 31 migrantes y los pusieron bajo custodia.

El vehículo contaba con un doble fondo en el área de carga, donde las personas eran trasladadas hacinadas y con ventilación limitada. Durante ese tiempo permanecieron expuestas a las elevadas temperaturas de la zona desértica.

El conductor también fue localizado posteriormente en territorio mexicano y quedó detenido, de acuerdo con la información difundida por la Patrulla Fronteriza y retomada por medios de ambos lados de la frontera. Sin embargo, hasta el momento no se han precisado públicamente las circunstancias de su detención ni los cargos que enfrentaría.

Las autoridades estadounidenses no habían dado a conocer las nacionalidades, edades o identidades de las 31 personas. Tampoco se habían informado detalles sobre posibles atenciones médicas derivadas de las condiciones en las que fueron transportadas.

La Patrulla Fronteriza ha advertido sobre los riesgos que representan este tipo de traslados, particularmente cuando se realizan en vehículos modificados y por zonas desérticas con temperaturas elevadas.

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