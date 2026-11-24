Kim Reynolds, gobernadora de Iowa, emitió una declaración de emergencia previo a la detonación de cerca de cinco toneladas de municiones que se llevará acabo este miércoles en el estado a su cargo.

Aunque varios ambientalistas advierten sobre un riesgo para la población, la republicana respaldó al Ejército en su plan de hacer estallar el material plagado de plomo.

La detonación fue planeada por las Fuerzas Armadas y se prevé llevar a cabo en una planta de municiones ubicada en Middletown, Iowa.

A pesar de la oposición de varios grupos ecologistas y de personas residentes en la zona señalando no haber sido avisados con antelación, pero sobre todo del riesgo para la salud que podría implicar estar en contacto con las partículas del polvo tóxico generado por la detonación, un tribunal federal de apelaciones se negó a frenarla.

Mediante un comunicado, la mandataria Reynolds cuya administración se encuentra en la recta final, pues le resta poco más de mes y medio de trabajo, optó por cederle a la milicia toda la responsabilidad de la detonación y las posibles consecuencias generadas. Sin embargo, emitió la declaración de emergencia por desastre para los condados de Des Moines, Lee y Van Buren.

I have issued a Proclamation of Disaster Emergency for Des Moines, Lee and Van Buren Counties in advance of the planned detonation in Middletown.



The state is engaged with federal and local partners, and we remain focused on ensuring communities have the information and? — Gov. Kim Reynolds (@IAGovernor) November 24, 2026

De esa manera, autoriza el uso y despliegue de todos los recursos, suministros, equipos y materiales estatales disponibles necesarios para ayudar a los ciudadanos ubicados en los condados señalados.

“Como gobernadora, la seguridad de los habitantes de Iowa que viven cerca de la planta de municiones del ejército de Iowa es mi máxima prioridad

He emitido una Proclamación de Emergencia por Desastre para los condados de Des Moines, Lee y Van Buren ante la detonación prevista en Middletown.

Las agencias de Iowa participan activamente junto con nuestros socios federales y locales, y seguimos enfocados en garantizar que las comunidades tengan la información y los recursos que necesitan antes, durante y después de la operación”, indica parte de la misiva.

Hasta el momento, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa continúan evaluando los posibles impactos en la salud pública y brinda que podría generar la detonación. Además, brinda toda la información respectiva a los habitantes de Iowa para que estén preparados previo a la 9 am locales, hora en que se realizará la operación indicada.

Sigue leyendo:

• Gobernadora de Iowa firma ley que cancela la protección de derechos de personas transgénero

• Gobernadora de Iowa firma una ley como la SB4 que autoriza a arrestar a ciertos inmigrantes