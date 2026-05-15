La falla silenciosa que inquieta a EE.UU. y no es San Andrés: el riesgo de un megaterremoto en la costa oeste

La costa oeste de Estados Unidos convive con una amenaza geológica silenciosa que no suele ocupar titulares todos los días, pero que los científicos siguen de cerca desde hace décadas. No se trata de una teoría apocalíptica ni de una alarma nueva: es el riesgo real de que, en algún momento, la zona de subducción de Cascadia vuelva a liberar la enorme energía que acumula bajo el océano Pacífico y provoque un terremoto de proporciones históricas.

El tema volvió a instalarse tras nuevas publicaciones que recuperaron investigaciones sobre esta falla tectónica capaz de generar un megaterremoto de magnitud 8 o 9, con potencial para desencadenar además un tsunami devastador sobre comunidades costeras de Estados Unidos y Canadá.

Lo primero que conviene aclarar es esto: no existe un alerta oficial por un terremoto inminente ni una predicción con fecha. Nadie puede decir cuándo ocurrirá. Pero sí hay consenso científico sobre el peligro que representa y sobre el impacto que tendría si un evento de este tipo se produjera hoy.

La zona de subducción de Cascadia se extiende desde el norte de California hasta el sur de la Columbia Británica. Puede generar terremotos de hasta magnitud 9 y los correspondientes tsunamis. Crédito: FEMA | Cortesía

Qué es la falla de Cascadia

La llamada Cascadia Subduction Zone es una enorme falla tectónica submarina que se extiende a lo largo de unos 1.000 kilómetros frente a la costa del Pacífico, desde el norte de California, pasando por Oregón y Washington, hasta Columbia Británica, en Canadá.

En esa zona ocurre un proceso geológico constante e invisible: la placa oceánica Juan de Fuca se desliza lentamente por debajo de la placa norteamericana. Ese movimiento no genera pequeños ajustes cotidianos que liberen presión de forma gradual. Al contrario: gran parte de esa energía queda atrapada durante siglos. Y, cuando finalmente se libera, puede hacerlo de forma violenta.

Es el mismo mecanismo que produjo algunos de los terremotos más devastadores de la historia reciente, como el de Japón en 2011 o el del océano Índico en 2004.

Por eso Cascadia preocupa especialmente a sismólogos y agencias de emergencia estadounidenses.

Por qué se habla de un “megaterremoto”

No todos los terremotos son iguales. Cuando los expertos hablan de un posible “megathrust earthquake” —traducido habitualmente como megaterremoto— se refieren a uno de los eventos sísmicos más potentes que puede generar el planeta: rupturas masivas entre placas tectónicas capaces de liberar una energía descomunal.

Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

En el caso de Cascadia, los modelos científicos contemplan un terremoto que podría superar magnitud 9. Y eso no significa solo un temblor fuerte: significa minutos de sacudidas severas, daños estructurales generalizados, interrupciones masivas de servicios y, en áreas costeras, la posibilidad de que un tsunami llegue en muy poco tiempo.

Qué ciudades o estados podrían verse afectados

El riesgo principal se concentra en la costa noroeste de América del Norte.

Washington

Seattle aparece entre las ciudades que podrían sufrir consecuencias importantes, especialmente por daños en infraestructura crítica, puentes, carreteras y redes eléctricas. Las comunidades costeras del estado enfrentarían además riesgo directo de tsunami.

Oregón

Es uno de los territorios más vulnerables. Algunas zonas costeras tendrían apenas minutos para reaccionar si el terremoto desencadenara grandes olas.

Norte de California

Aunque California suele asociarse con la falla de San Andrés, el extremo norte del estado también está dentro del área de influencia de Cascadia.

Canadá

Columbia Británica también forma parte del sistema tectónico afectado.

Qué podría pasar si ocurre

El escenario que manejan agencias como FEMA y el U.S. Geological Survey es serio. No se trata solo del terremoto en sí, sino del efecto en cadena. Un evento de gran magnitud podría provocar:

Colapso de puentes y estructuras antiguas.

Daños severos en rutas y autopistas.

Interrupciones prolongadas de electricidad.

Cortes en agua potable.

Fallas en telecomunicaciones.

Hospitales bajo presión extrema.

Incendios secundarios.

Evacuaciones masivas.

Impacto económico multimillonario.

Y, en las zonas costeras, el tsunami podría agravar dramáticamente la emergencia.

La ciencia no puede predecir terremotos con fecha exacta, pero sí identificar zonas de mayor riesgo sísmico a partir de datos geográficos. Crédito: Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial | Impremedia

La última vez que ocurrió fue hace más de 300 años

Uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es que los científicos saben que Cascadia ya produjo un gran terremoto… aunque ocurrió mucho antes de la era moderna. La fecha estimada es precisa: 26 de enero de 1700.

¿Cómo lo saben? La respuesta está en una combinación de ciencia geológica e historia. Investigadores encontraron evidencia en capas de sedimentos costeros, bosques muertos por intrusión repentina de agua salada y deformaciones del terreno compatibles con un gran evento sísmico.

Pero hubo, además, una pieza inesperada: registros históricos japoneses. En Japón quedó documentado un tsunami ocurrido sin terremoto local previo, lo que durante años fue un misterio. Más tarde, los científicos concluyeron que aquellas olas habían cruzado el Pacífico tras un gran terremoto originado frente a la costa de Norteamérica.

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¿Es una amenaza inmediata?

No, y ese matiz importa. El hecho de que exista riesgo no significa que el evento sea inminente. Los expertos no pueden predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto de esta magnitud, pero lo que sí sostienen es que el sistema tectónico sigue activo y que el peligro es real a largo plazo.

Por eso el enfoque de las agencias oficiales está puesto en preparación, no en alarmismo.

Falla de San Andrés vs. falla de Cascadia: cuál es la diferencia

Aunque ambas representan riesgos sísmicos importantes en la costa oeste de Estados Unidos, no funcionan igual. La falla de San Andrés es una falla transformante: dos placas tectónicas se deslizan lateralmente una contra otra, lo que provoca terremotos frecuentes y potencialmente destructivos, especialmente en California.

La falla de Cascadia, en cambio, es una zona de subducción: una placa oceánica se hunde debajo de otra, acumulando energía durante siglos. Por eso, aunque sus terremotos son menos frecuentes, podrían ser mucho más potentes y además generar tsunamis devastadores.

Qué recomiendan las autoridades

En estados con riesgo sísmico, la preparación básica puede marcar diferencias importantes. Las recomendaciones habituales incluyen:

Tener agua, alimentos y medicamentos para emergencias.

Guardar documentos importantes en lugar accesible.

Conocer rutas de evacuación.

Identificar zonas altas si se vive cerca de la costa.

Contar con linternas, baterías y radio.

Hablar en familia sobre un plan de emergencia.

Durante un terremoto, la indicación estándar en Estados Unidos es clara: Drop, Cover and Hold On (agáchate, cúbrete y sujétate).

Una amenaza silenciosa que sigue allí

La falla de Cascadia no es un fenómeno nuevo ni una alarma inventada por titulares llamativos. Es una de las amenazas geológicas más estudiadas de América del Norte. Y la incertidumbre no pasa por si existe o no: la verdadera pregunta es cuándo volverá a activarse.

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