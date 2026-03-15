Alerta climática: el fenómeno que podría disparar olas de calor, inundaciones y tormentas en EE.UU

El sistema climático del planeta podría estar entrando en una nueva fase de inestabilidad. Investigadores que monitorean el océano Pacífico detectaron señales que podrían anticipar la formación de un “Súper El Niño”, un fenómeno poco frecuente capaz de alterar el clima global durante meses e incluso años. El impacto en Estados Unidos podría ser catastrófico y los científicos activaron la vigilancia máxima.

Los científicos aún no pueden confirmarlo con certeza, pero los primeros indicadores —especialmente el rápido calentamiento del Pacífico ecuatorial y cambios en los vientos alisios— sugieren que el sistema oceánico-atmosférico podría reorganizarse en los próximos meses. Si el fenómeno se desarrolla con intensidad, podría amplificar eventos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías en distintas regiones del planeta.

Los científicos advierten que un posible “Súper El Niño” podría intensificar las olas de calor y elevar las temperaturas en varias regiones de Estados Unidos. Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial / representación climática | Impremedia

El impacto no sería solo global. Estados Unidos podría experimentar veranos más calurosos, tormentas más intensas y cambios en la temporada de huracanes si el fenómeno alcanza niveles fuertes.

Qué significa realmente un “Súper El Niño”

El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas del Pacífico tropical se calientan más de lo habitual. Este cambio altera la circulación atmosférica del planeta y modifica patrones climáticos en múltiples regiones.

Cuando ese calentamiento supera ciertos niveles, los científicos lo catalogan como “Súper El Niño”. En estos casos, la temperatura del océano puede aumentar más de 2 °C por encima del promedio, algo que solo ocurrió en algunos episodios históricos.

Entre los eventos más recordados están:

1982-1983

1997-1998

2015-2016

Cada uno de ellos estuvo asociado con récords de temperatura global y desastres climáticos en distintas regiones del mundo.

Por qué preocupa a los científicos ahora

El posible nuevo episodio genera inquietud por una razón clave: el planeta ya está más caliente que en cualquier momento de la historia reciente.

Los últimos años han marcado récords de temperatura global y los océanos registran niveles de calor sin precedentes. Si un Súper El Niño se desarrolla sobre esa base climática más cálida, podría intensificar aún más los extremos meteorológicos.

Algunos investigadores advierten que el fenómeno podría impulsar nuevos récords de temperatura mundial, especialmente entre 2026 y 2027.

Cómo podría afectar a Estados Unidos

En Estados Unidos, los eventos fuertes de El Niño suelen cambiar el comportamiento del clima durante varios meses. Entre los efectos que los expertos consideran más probables se encuentran:

Más lluvias en el sur de EE.UU .: Estados como California, Texas y Florida pueden experimentar precipitaciones más intensas.

.: Estados como California, Texas y Florida pueden experimentar precipitaciones más intensas. Inviernos más templados en el norte : Las corrientes atmosféricas pueden desplazar aire cálido hacia regiones del norte.

: Las corrientes atmosféricas pueden desplazar aire cálido hacia regiones del norte. Menos huracanes en el Atlántico: El Niño suele generar vientos que dificultan la formación de ciclones tropicales.

El Niño suele generar vientos que dificultan la formación de ciclones tropicales. Más tormentas en la costa del Pacífico: Las tormentas invernales pueden volverse más frecuentes en California.

Sin embargo, los científicos advierten que los impactos no son idénticos en cada evento, ya que dependen de múltiples factores del sistema climático.

El calentamiento del océano Pacífico podría desencadenar un “Súper El Niño”, un fenómeno capaz de alterar provocar eventos extremos. Las inundaciones serán un riesgo fuerte en 2026. Crédito: Manuel Valdes | AP

El impacto global que podría tener

Los grandes episodios de El Niño suelen producir efectos climáticos muy distintos según la región. Entre los posibles impactos globales se encuentran:

Sequías severas en Australia y el sudeste asiático.

Inundaciones en partes de América del Sur.

Olas de calor más intensas en Europa.

Alteraciones en las pesquerías del Pacífico.

Esto ocurre porque el fenómeno modifica la distribución de energía en la atmósfera y en los océanos.

Qué señales están observando los científicos

Los centros meteorológicos monitorean varios indicadores clave que podrían confirmar la formación del fenómeno. Entre ellos, temperatura superficial del Pacífico ecuatorial, intensidad de los vientos alisios, presión atmosférica entre Tahití y Darwin y corrientes submarinas de agua cálida, entre otros.

Cuando estos factores se alinean, el sistema climático entra en la fase conocida como El Niño.

Cuándo se sabrá si el fenómeno realmente ocurrirá

Los expertos explican que las predicciones climáticas en esta época del año tienen un margen de error importante debido a un fenómeno conocido como “barrera de predicción de primavera”. Esto significa que la certeza de los modelos mejora recién a mediados de año.

Por ese motivo, los científicos esperan tener un panorama más claro entre junio y agosto, cuando los indicadores del Pacífico muestran con mayor precisión la evolución del sistema climático.

Por qué el mundo está mirando al Pacífico

Más del 70% del calor adicional atrapado por el cambio climático se acumula en los océanos, y el Pacífico tropical es una de las regiones clave para entender cómo se redistribuye esa energía.

Cuando ocurre El Niño, parte de ese calor almacenado se libera hacia la atmósfera. Esto puede elevar temporalmente la temperatura global, algo que ya ocurrió en eventos anteriores.

Por esa razón, los climatólogos observan cada señal del Pacífico con atención. Un evento fuerte podría marcar uno de los años climáticamente más extremos de la historia reciente.

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