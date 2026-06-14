Mundial 2026: resultados de los partidos del 13 de junio y los juegos que podrás ver hoy, 14 de junio

Brasil dejó dudas ante Marruecos, Escocia arrancó con triunfo; Ecuador y Alemania inician su camino este domingo en la Copa del Mundo 2026.

La Tri de Enner Valencia entra en acción este domingo.

La Tri de Enner Valencia entra en acción este domingo. Crédito: Patricio Teran | AP

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Por  Jorge Hernández

La actividad del Mundial 2026 continúa con intensidad tras una jornada que dejó empates inesperados, victorias ajustadas y movimientos importantes en la fase de grupos. El sábado 13 de junio se disputaron cuatro encuentros correspondientes a los Grupos B, C y D, mientras que este domingo 14 de junio entran en acción selecciones como Alemania, Países Bajos, Japón y Ecuador.

Resultados del Mundial 2026 del 13 de junio

Qatar 1-1 Suiza

La jornada sabatina comenzó con un empate entre Qatar y Suiza, selección europea que dejó escapar la victoria en los minutos finales. El conjunto catarí rescató el 1-1 y sumó su primer punto en la competición.

  • Gol de Suiza: Breel Embolo.
  • Gol de Catar: autogol de Miro Muheim tras una jugada a balón parado en tiempo agregado.

Brasil 1-1 Marruecos

Más tarde, uno de los partidos más esperados del día terminó con reparto de puntos. Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en un duelo que reunió a dos selecciones consideradas candidatas para avanzar a las rondas eliminatorias.

Haití 0-1 Escocia

En el Grupo C, Escocia consiguió una valiosa victoria por la mínima diferencia ante Haití gracias a una anotación de John McGinn.

  • Gol: John McGinn.

Australia 2-0 Turquía

La actividad cerró con el triunfo de Australia sobre Turquía, resultado que colocó a los oceánicos en una posición favorable dentro del Grupo D.

  • Goles: Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 14 de junio

La Copa del Mundo continúa este domingo con cuatro encuentros correspondientes a los Grupos E y F. La atención estará puesta en el debut de Alemania, una de las selecciones favoritas del torneo, así como en el choque entre Países Bajos y Japón.

Alemania vs. Curazao

Grupo E

El conjunto alemán inicia su participación frente a una selección de Curazao que disputa su primera Copa del Mundo y buscará sorprender en uno de los grupos más competitivos del certamen.

Horario en Estados Unidos: 13:00 horas ET y 10:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Países Bajos vs. Japón

Grupo F

Dos selecciones acostumbradas a competir en torneos internacionales protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET y 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Costa de Marfil vs. Ecuador

Grupo E

La selección ecuatoriana debuta en el torneo con la misión de sumar puntos ante una Costa de Marfil que llega con expectativas de pelear por la clasificación.

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Suecia vs Túnez

Grupo F

El último encuentro del día enfrentará a dos equipos emparejados en el papel que buscan comenzar con el pie derecho en una zona donde cada punto puede resultar decisivo.

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET y 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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– Vinícius Junior mostrará “su mejor versión” en el Mundial, según Ancelotti
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