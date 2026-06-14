Mundial 2026: resultados de los partidos del 13 de junio y los juegos que podrás ver hoy, 14 de junio

La actividad del Mundial 2026 continúa con intensidad tras una jornada que dejó empates inesperados, victorias ajustadas y movimientos importantes en la fase de grupos. El sábado 13 de junio se disputaron cuatro encuentros correspondientes a los Grupos B, C y D, mientras que este domingo 14 de junio entran en acción selecciones como Alemania, Países Bajos, Japón y Ecuador.

Resultados del Mundial 2026 del 13 de junio

Qatar 1-1 Suiza

La jornada sabatina comenzó con un empate entre Qatar y Suiza, selección europea que dejó escapar la victoria en los minutos finales. El conjunto catarí rescató el 1-1 y sumó su primer punto en la competición.

Gol de Suiza: Breel Embolo.

Gol de Catar: autogol de Miro Muheim tras una jugada a balón parado en tiempo agregado.

Brasil 1-1 Marruecos

Más tarde, uno de los partidos más esperados del día terminó con reparto de puntos. Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en un duelo que reunió a dos selecciones consideradas candidatas para avanzar a las rondas eliminatorias.

Gol de Brasil: Vinícius Júnior.

Gol de Marruecos: Ismael Saibari.

A thrilling match between Brazil and Morocco ?



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Haití 0-1 Escocia

En el Grupo C, Escocia consiguió una valiosa victoria por la mínima diferencia ante Haití gracias a una anotación de John McGinn.

Gol: John McGinn.

Australia 2-0 Turquía

La actividad cerró con el triunfo de Australia sobre Turquía, resultado que colocó a los oceánicos en una posición favorable dentro del Grupo D.

Goles: Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 14 de junio

La Copa del Mundo continúa este domingo con cuatro encuentros correspondientes a los Grupos E y F. La atención estará puesta en el debut de Alemania, una de las selecciones favoritas del torneo, así como en el choque entre Países Bajos y Japón.

Alemania vs. Curazao

Grupo E

El conjunto alemán inicia su participación frente a una selección de Curazao que disputa su primera Copa del Mundo y buscará sorprender en uno de los grupos más competitivos del certamen.

Horario en Estados Unidos: 13:00 horas ET y 10:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Países Bajos vs. Japón

Grupo F

Dos selecciones acostumbradas a competir en torneos internacionales protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET y 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Costa de Marfil vs. Ecuador

Grupo E

La selección ecuatoriana debuta en el torneo con la misión de sumar puntos ante una Costa de Marfil que llega con expectativas de pelear por la clasificación.

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Suecia vs Túnez

Grupo F

El último encuentro del día enfrentará a dos equipos emparejados en el papel que buscan comenzar con el pie derecho en una zona donde cada punto puede resultar decisivo.

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET y 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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