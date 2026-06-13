Qatar logra histórico empate in extremis frente a Suiza

La selección de Qatar escribió una página inédita en su historia mundialista al rescatar un empate 1-1 frente a Suiza con un gol en el minuto 94, resultado que le permitió sumar por primera vez un punto en una Copa del Mundo.

El encuentro disputado en San Francisco parecía encaminado durante largos tramos hacia una victoria suiza. El conjunto europeo dominó el desarrollo del partido y generó una diferencia marcada en volumen ofensivo, con 27 remates frente a apenas seis del equipo dirigido por Julen Lopetegui. Sin embargo, el marcador nunca terminó de reflejar esa superioridad.

Suiza había conseguido adelantarse en el primer tiempo gracias a un gol de Breel Embolo. La jugada que derivó en la acción generó controversia por las dudas sobre una posible posición irregular de Remo Freuler en la secuencia previa al penalti que terminó marcando el rumbo parcial del partido.

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Embolo converts from the spot to score his 3rd career FIFA World Cup goal pic.twitter.com/60ZMrcwxk7 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 13, 2026

Con ventaja en el marcador y control territorial, el equipo suizo tuvo múltiples oportunidades para ampliar la diferencia, aunque fue incapaz de cerrar el encuentro.

El arquero sostuvo a Qatar y apareció el gol que cambió la historia

Durante gran parte del partido, la resistencia qatarí tuvo como figura central al portero Mahmoud Abunada.

Aunque estuvo involucrado en la acción que derivó en el penalti, sus intervenciones posteriores y la seguridad mostrada bajo los tres palos mantuvieron al equipo con opciones hasta el tramo final del compromiso. Qatar permaneció dentro del partido incluso cuando ofrecía pocas respuestas ofensivas.

Con el tiempo prácticamente cumplido y cuando parecía consumarse una nueva derrota mundialista, llegó la jugada que modificó el desenlace.

En el minuto 94 apareció Boualem Khoukhi para conectar un remate de cabeza que terminó dentro de la portería suiza y selló el 1-1 definitivo. El defensor, nacido en Argelia y establecido en Doha desde 2009, convirtió el tanto que permitió al conjunto asiático celebrar un resultado sin precedentes.

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Hasta este encuentro, el historial mundialista de Qatar registraba tres presentaciones y tres derrotas, todas durante su participación como anfitrión en 2022. El empate frente a Suiza representa así el primer punto conseguido por la selección en la historia del torneo.

Para el conjunto europeo quedó la sensación de una oportunidad desperdiciada después de haber controlado el partido durante largos pasajes y de haber generado suficientes ocasiones para obtener una victoria cómoda.

La actividad del grupo continuará el próximo 18 de junio. Suiza enfrentará a Bosnia-Herzegovina, mientras que Qatar buscará extender este impulso cuando se mida ante Canadá.

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