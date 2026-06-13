Julián Quiñones y un gol mundialista con sabor colombiano que destaca la prensa cafetera

El primer gol del Mundial 2026, anotado por Julián Quiñones, no solo fue motivo de millones de aficionados mexicanos, sino que también cruzó fronteras hasta Colombia, país de nacimiento del delantero del Tricolor que se convirtió en la figura del Tricolor en el inicio de la Copa del Mundo.

El esfuerzo y dedicación de Quiñones en su mejor juego de la selección mexicana en su vigésimo tercer encuentro con la playera verde y por esa razón tuvo impacto en la prensa colombiana que destacó el esfuerzo e inicio goleador del delantero que nació en Colombia, pero que con el paso del tiempo decidió convertirse en mexicano por diferentes motivos y uno de ellos para poder jugar con el Tricolor en este sueño mundialista.

??? La prensa colombiana opina sobre la actuación de Julián Quiñones y de la Selección Mexicana.



Así lo expresó Juan Carlos Cortés, de Gol Caracol.#qtvDeportes pic.twitter.com/spj1Ri4wie — quiero tv (@quierotv_gdl) June 12, 2026

Quiñones anotó el primer gol del Mundial y de México al minuto 9 para encaminar al Tricolor a una victoria importante de 2-0 y de inmediato el esfuerzo del delantero de color acaparó las portadas de los medios mexicanos y colombianos que asumieron como suyo el gol del actual delantero del equipo Al-Qadisiya.

La prensa colombiana

La anotación de Quiñones fue destacada por los medios como El Deportico.com.co, Radio Caracol, Infobae y El Tiempo, que no dudaron en destacar el tanto de Quiñones, del cual aprovecharon para resaltar que es originario del país sudamericano.

“Un colombiano marcó el primer gol del Mundial 2026”, fue el título de la nota que publicó El Deportivo en su sitio web, texto en el que también mencionó el proceso de naturalización que realizó el futbolista y por lo que ahora representa al Tri.

Por su parte, El Tiempo publicó: Con ayuda colombiana, México ganó cómodamente el primer partido del Mundial 2026. El nariñense Julián Quiñones fue protagonista en el partido inaugural de la Copa del Mundo”.

Julián Quiñones, autor del primer gol en el Mundial 2026, estuvo en los planes de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: “Quería venir” https://t.co/vdfvjzXUhL pic.twitter.com/1nPwPUClmX — Infobae Colombia (@infobaecolombia) June 12, 2026

La trayectoria de Quiñones en México

Cabe recordar que Quiñones arribó a México a muy corta edad y que fue justamente en nuestro país en donde se formó y se consolidó como futbolista; en la Liga MX jugó para Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América.

Pese a que el combinado colombiano trató de unirlo a sus filas, al final optó por representar al cuadro azteca, lo cual pudo hacer gracias a que en 2023 se naturalizó como mexicano, donde con el gol del mundial sumó tres anotaciones con la playera verde.

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