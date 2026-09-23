Disminuye el entusiasmo demócrata para apoyar a Kamala Harris y a Gavin Newsom como presidenciables

A más de dos años de celebrarse una nueva elección presidencial en Estados Unidos, el entusiasmo entre los demócratas por apoyar a Gavin Newsom, gobernador de California, y a Kamala Harris, ex vicepresidenta de la nación, como posibles opciones para estar en la boleta en 2028, parece haber mermado considerablemente.

De acuerdo con los resultados de una encuesta llevada a cabo por el Centro Citrin de Investigación de la Opinión Pública de la UC Berkeley/ Politico, únicamente 37% de los votantes registrados de California aseguró sentirse entusiasmado de ver a Newsom postularse como candidato presidencial.

Dicho porcentaje significa un retroceso preocupante para las aspiraciones del demócrata de 58 años, pues comparado con marzo implica una pérdida de 11 puntos porcentuales, ya que en ese momento 48% de las personas consultadas se decía motivada de apoyarlo en caso de presentarse como aspirante a ocupar la Casa Blanca.

En lo que respecta a Kamala Harris, su descenso fue más significativo al pasar de 41% a tan sólo 28% de entusiasmo generado entre la población.

Dicho de manera más precisa, la pérdida de la californiana de 61 años fue de 11 puntos porcentuales.

Ahora bien, en un comparativo de respaldo mostrado hacia ambos políticos demócratas, 61% de las personas consultadas reconoció que le entusiasmaría ver a Newsom asumir la candidatura presidencial demócrata, esto frente a 39% quien mencionó no entusiasmarse con dicha opción.

A September UC Berkeley Citrin Center/POLITICO poll asked registered California voters about excitement over potential 2028 presidential runs:



? Gavin Newsom: 37%, down from 48% in March.

? Kamala Harris: 28%, down from 41% in March.https://t.co/8vzuJ9wnWa pic.twitter.com/etZDuYIqio — Nevada County Republican Party (@GOPNevadaCounty) September 22, 2026

En cuanto a Harris respecta, 55% de los sondeados dijo sentirse incómoda de hipotéticamente otra vez verla contender como candidata presidencial.

Otro apartado de la encuesta refiere cómo 59% de los demócratas considera a Newsom con más probabilidades de ganar las elecciones presidenciales, frente al 9% que observa a Harris conquistar la Casa Blanca.

Al margen de estos resultados, durante una entrevista concedida hace unos días a la cadena de televisión CNN, Newsom aclaró que, si Harris vuelve a postularse, él optará por dejarle libre el camino y no contendrá, pues está convencido que, ver a dos demócratas contender entre sí, termina enviando una señal de divisionismo, presuntamente inexistente en la actualidad.

Ambos políticos han coincidido en ser sumamente cautelosos para aguardar, al menos hasta después de las elecciones intermedias, su decisión de participar o no en el proceso encaminado a buscar un nuevo presidente en 2028.

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