Gavin Newsom promulga ley para prohibir el acceso de fuerzas militares de otros estados a California

Gavin Newsom, gobernador de California, firmó un proyecto de ley dirigido a prohibirles a ejércitos de otras entidades el ingreso al “Estado Dorado” sin un permiso explícito otorgado con anticipación por el mandatario local.

El denominado proyecto de ley del Senado 1354 fue presentado por Bob Archuleta, legislador demócrata, y faculta al gobernador en turno el poder de determinar cuándo las fuerzas militares de otros estados pueden o no ingresar a California bajo el argumento de llevar a cabo misiones estatales o policiales.

“En California, la Guardia Nacional se despliega para servir al pueblo, no para intimidarlo. La Ley SB 1354 garantiza el estado de derecho al afirmar nuestro derecho a defendernos de las intrusiones militares en nuestro estado.

En todo lo relacionado con la seguridad pública y demás asuntos, California seguirá siendo un ejemplo a seguir”, señala parte del documento.

I just enacted a new law PROHIBITING other state militaries from entering California unless they have EXPLICIT permission from the Governor.



California will defend the rights of the nearly 40 million people who call our state home. — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 19, 2026

Cabe señalar que la nueva ley se contempla como única excepción las llamadas legalmente al servicio federal activo conforme al Título 10 y que actúen bajo la autoridad del presidente o del secretario de Defensa.

Luego de concretarse la firma del gobernador Newsom al proyecto, a través de un comunicado, el senador Bob Archuleta elogió el hecho de proteger la soberanía estatal y prevenir despliegues militares no autorizados.

“La ley SB 1354 protege la soberanía de California al garantizar que el personal militar de otros estados solo ingrese a California para misiones y entrenamientos apropiados.

Las fuerzas militares de otros estados nunca deben usarse para hacer cumplir la ley federal en California sin la debida autorización. Gracias, gobernador Newsom, por firmar esta valiosa medida de protección que salvaguardará los derechos y la seguridad de todos los californianos” señaló.

Desde el año pasado, el presidente Donald Trump ha enviado a la Guardia Nacional a los estados donde, a su juicio, resulta necesario reforzar la seguridad para combatir al crimen.

El punto de controversia es que el republicano se pasó por alto la autoridad de gobernadores en su mayoría demócratas a quienes ni si quiera tomo en cuenta para juntos alinear una estrategia para hacerle frente a la delincuencia.

En el caso específico de California, con la Ley SB 1354 se fortalece a la autoridad del mandatario estatal en turno a quien, desde ahora, se debe consultar y exigir su permiso para desplegar a elementos de las fuerzas armadas.

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