Gavin Newsom no buscará la presidencia de EE.UU. si Harris se postula para 2028

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este lunes que no buscará la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2028 si la exvicepresidenta Kamala Harris decide volver a postularse al cargo.

Newsom hizo la declaración a la cadena CNN en una entrevista que se emitió la noche de este lunes 14 de septiembre.

“No sé si se presentará, pero ya veremos. Yo no me presentaría si ella (Harris) lo hiciera“, aseguró el gobernador de California.

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Gavin Newsom y Kamala Harris son compañeros en el Partido Demócrata, por lo que el mandatario estatal dijo que competir con la exfiscal general y senadora de California sería una “destrucción mutua asegurada”.

“Lo disfrutarían muchísimo. Destrucción mutua asegurada. No sirve a ningún bien mayor. ¿Por qué haría esto si no estuviera tratando de servir a algún bien mayor? No habría ninguna ventaja en absoluto”, expresó Newsom en su entrevista con Jake Tapper, de CNN.

Newsom, quien ha tenido enfrentamientos constantes con el presidente Donald Trump, es considerado uno de los aspirantes más serios a la candidatura demócrata a la presidencia en las elecciones de 2028.

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El gobernador de California reconoció que un “enfoque de campaña” sería decir que Harris, quien hizo campañas presidenciales en 2020 y 2024, ya había tenido su oportunidad, mientras que él nunca había buscado ser candidato a la Casa Blanca.

“Ese sería el argumento que presentarías. Bastante bueno, en realidad. Sabes que eso es objetivamente cierto”, aseguró Newsom.

“Conozco su base de simpatizantes, conozco a sus amigos. No le haría eso a la gente“, añadió.

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Ni la exvicepresidenta ni su oficina han emitido ningún comentario en relación con las declaraciones de Gavin Newsom.

Kamala Harris no ha hecho pública su intención de repetir como candidata demócrata en las elecciones de 2028.

En 2020, la exsenadora lanzó su campaña para aspirar a la nominación demócrata en la contienda para la Casa Blanca, pero más tarde retiró su candidatura y respaldó a Joe Biden. En 2024, Harris perdió las elecciones presidenciales frente al republicano Donald Trump.

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En abril, Harris hizo mención de que estaba evaluando una tercera campaña presidencial, y le declaró al reverendo Al Sharpton que la estaba considerando.

En julio, Harris aseguró que no había tomado una decisión sobre sus aspiraciones presidenciales y que, por el momento, estaba centrada en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Gavin Newsom termina su mandato como gobernador de California en los próximos meses y anteriormente aseguró que decidirá si se postula a la presidencia de Estados Unidos después de las elecciones de noviembre.

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Recientemente, Newsom visitó Carolina del Norte, el primer estado en celebrar primarias demócratas en 2028, y confirmó que estaba considerando una candidatura presidencial.

En su entrevista con CNN, Newsom dijo que su familia desempeñaría un papel fundamental en cualquier decisión de postularse a la presidencia, al asegurar que su esposa y sus hijos en edad escolar tendían que apoyar la decisión.

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