Gavin Newsom tacha a Donald Trump de mentiroso por contar una anécdota relacionada con el 11-S

Gavin Newsom, gobernador de California, arremetió en contra del presidente Donald Trump a quien considera un “mentiroso” por asegurar que dos bomberos terminaron literalmente cargándolo el 11 de septiembre de 2001, esto presuntamente para sacarlo del One Liberty Plaza, antes conocido como el edificio US Steel, pues el inmueble empezó a crujir después de los ataques terroristas registrados en contra de las Torres Gemelas, dos rascacielos icónicos del complejo World Trade Center, ubicado en la ciudad de Nueva York.

Durante un evento celebrado en la Casa Blanca, donde reconoció el desempeño de los socorristas hace 25 años, cuando rescatando a varias de las víctimas le hicieron frente al 11-S, el jefe de la nación compartió una de sus vivencias al presuntamente encontrarse trabajando muy cerca del sitio donde ocurrieron los atentados terroristas.

An absolutely disgusting thing to lie about https://t.co/nSJ9yywE1Y — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) September 8, 2026

De acuerdo con su testimonio, un par de bomberos lo sujetaron de los brazos y lo sacaron de un edificio al considerar que podría desplomarse.

“Dos bomberos, tipos grandes y fuertes, me agarraron por debajo de los brazos. Literalmente me levantaron y empezaron a correr conmigo.

Les dije: ‘Chicos, puedo correr solo’, pero fueron increíbles. Pensaban que iba a caer, pero no cayó”, rememoró.

Horas después, a través de una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Gavin Newsom calificó la narración del republicano de 80 años como falsa.

“Es absolutamente repugnante mentir sobre eso”, escribió.

Cabe señalar que este viernes, al conmemorarse un cuarto de siglo de los atentados ocurridos en cuatro puntos distintos del país, los ex presidentes demócratas Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, acudirán a la denominada Zona Cero, en Nueva York; en tanto que Donald Trump estará presente en el Pentágono, donde muy probablemente ofrecerá un discurso destacando la manera sobre cómo Estados Unidos se sobrepuso al golpe emocional de ver lo vulnerable que en ese momento resultó su sistema de inteligencia al no anticipar un ataque tan agresivo frente a los ojos del mundo.

Este año, durante los eventos conmemorativos del S-11, se montará un operativo de seguridad más reforzado debido a que Estados Unidos lleva más de medio año de estar en guerra con Irán.

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