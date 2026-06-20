El punto débil de Newsom: donaciones legales, pero bajo sospecha

El gobernador de California, Gavin Newsom, enfrenta una controversia política luego de que salieran nuevamente a la luz las llamadas “donaciones solicitadas” o behested payments, una práctica legal en California que permite a funcionarios públicos pedir aportaciones para organizaciones benéficas, universidades o programas sociales.

Según un análisis publicado por el Los Angeles Times, el tema ha cobrado relevancia después de que Newsom revelara que el Departamento de Justicia (DOJ) podría estar investigando a su esposa, Jennifer Siebel Newsom, lo que ha provocado una revisión más profunda sobre millones de dólares en contribuciones dirigidas a organizaciones vinculadas a su entorno.

Aunque estas donaciones no constituyen una violación de la ley, expertos en ética pública advierten que pueden generar dudas sobre la influencia política detrás de los aportes realizados por grandes corporaciones y grupos con intereses ante el gobierno estatal.

Una práctica legal que genera sospechas

Los llamados pagos a petición han sido utilizados durante décadas por políticos de ambos partidos. Empresas como Meta, Google o aseguradoras privadas han realizado contribuciones a proyectos impulsados por funcionarios públicos, quienes solicitan directamente esos recursos.

Sean McMorris, director de transparencia y rendición de cuentas de la organización Common Cause California, considera que el principal problema radica en la apariencia de favoritismo.

“Este problema lleva años existiendo”, afirmó McMorris al medio antes citado.

El especialista sostiene que, aunque los fondos suelen destinarse a causas legítimas, existe la percepción de que las compañías realizan aportaciones porque esperan mantener una relación favorable con quienes ejercen el poder.

La conexión con Jennifer Siebel Newsom

La controversia actual se centra en que algunas de las organizaciones beneficiadas por estas donaciones tienen vínculos con Jennifer Siebel Newsom y, en algunos casos, le han pagado salarios o compensaciones.

Si bien no existe evidencia pública de alguna ilegalidad, la cercanía entre las organizaciones receptoras y la familia del gobernador ha alimentado cuestionamientos políticos en un momento particularmente delicado para Newsom, considerado por muchos analistas como un posible aspirante presidencial demócrata para el futuro.

Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola y especialista en gobernanza, ofreció una visión más moderada sobre el tema.

“No creo que sean el mecanismo malvado que otras personas describen”, señaló.

Un riesgo político en año de alta tensión

El caso refleja cómo prácticas legales pueden convertirse en vulnerabilidades políticas. Mientras la investigación federal continúa, el debate gira menos en torno a la legalidad de las donaciones y más sobre la percepción pública de transparencia.

Para Newsom, el desafío no será únicamente demostrar que actuó dentro de la ley, sino convencer a los votantes de que estas relaciones financieras no influyeron en las decisiones de su administración.

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