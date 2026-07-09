Andrés Guardado niega oferta para sumarse a la Selección Mexicana de Rafa Márquez

Mientras el entorno del fútbol da por hecho que Andrés Guardado se integrará al cuerpo técnico de Rafael Márquez en el nuevo proceso de la Selección Mexicana, el propio “Principito” frenó las especulaciones. El exmundialista descartó que exista algo concreto, asegurando que no ha recibido ninguna oferta formal hasta el momento.



En entrevista para Radio Caracol de Colombia, el histórico exjugador del Atlas, PSV y Real Betis aclaró que solo está enterado de las versiones extraoficiales que circulan en los medios de comunicación, pero que no existe alguna noticia concreta.



? Andrés Guardado, entre el Tri y el Betis



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“Bueno, eso es un rumor nada más. Yo no he sido contratado todavía por nadie. Ha surgido el rumor de que quieren que yo vaya para allá o que trabaje con Rafa, pero eso es mentira todavía. No tengo ningún contrato firmado ni mucho menos”, cortó de tajo el cinco veces mundialista.



El supuesto plan del cuerpo técnico



Los reportes indicaban que el proyecto de la Comisión de Selecciones Nacionales consistía en que Márquez aprovechara la estructura de 56 colaboradores que dejó la gestión anterior, sumando a Guardado como un eslabón clave. No obstante, el exmediocampista reiteró que ve complicado incorporarse al Tricolor bajo esas condiciones actuales.



A pesar de la distancia, Guardado aplaudió la designación de Rafael Márquez como el nuevo estratega nacional de cara al siguiente ciclo, sobre todo por la continuidad que se dará por primera ocasión desde hace mucho tiempo en la selección de México.



“Bien, bien. ¿Quién mejor para asumir el puesto que él? Después de este tiempo trabajando de cerca, conoce de sobra el proceso, a los futbolistas que vienen y la base joven que quedó. Yo le auguro un gran éxito con la selección“.



El balance del Mundial 2026: “Se creó una comunión bonita”



El “Principito” también hizo un balance sobre la reciente participación de México en la Copa del Mundo 2026. Admitió que la eliminación ante Inglaterra en los octavos de final dejó una espina clavada, pero rescató el impacto social del equipo.



“La verdad que fue un momento duro porque creíamos que era una buena oportunidad que dejamos escapar. Pero para México fue un gran Mundial respecto a las expectativas que se tenían; no había ninguna y al final conseguimos crear una comunión muy bonita con el país que hace mucho tiempo no se vivía”, precisó.

Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez https://t.co/mHbBh47WNf pic.twitter.com/9qKt23bzvk — Infobae Centroamérica (@InfobaeCam) July 8, 2026



Cabe recordar que el Tri firmó una de sus actuaciones más vibrantes en años recientes tras avanzar de la fase de grupos con victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, además de eliminar a Ecuador en los dieciseisavos de final. El sueño terminó en el Estadio Azteca, tras caer en un épico 2-3 ante el combinado inglés.

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