¿Cómo nació la historia de amor entre Tom Holland y Zendaya en el set de Spider-Man?

La historia entre Tom Holland y Zendaya, quienes están en medio de la campaña promocionar de “Spider-Man: Brand New Day”, se ha consolidado como una de las travesías románticas más emblemáticas del Hollywood.

Todo comenzó en 2016, cuando ambos actores coincidieron por primera vez durante la producción de “Spider-Man: Homecoming”. Holland asumió el papel de Peter Parker y Zendaya el de Michelle “MJ” Jones-Watson. La chispa entre ambos fue tan evidente desde el inicio que incluso la productora Amy Pascal les aconsejó evitar involucrarse sentimentalmente: “No vayan por ahí, simplemente no lo hagan”, recordó haberles dicho al arrancar el proyecto.

A pesar de las advertencias, la complicidad fuera de cámaras continuó creciendo. Durante la gira promocional de 2017, sus risas y miradas desataron especulaciones que ambos desmintieron entre bromas en redes sociales.

Durante varios años, mantuvieron una sólida amistad e incluso sostuvieron relaciones sentimentales con otras personas mientras continuaban trabajando juntos en la franquicia, como ocurrió en Spider-Man: Far From Home (2019).

El punto de quiebre definitivo llegó en julio de 2021, cuando los paparazzi captaron a la pareja besándose dentro de un automóvil en Los Ángeles. En septiembre de ese mismo año, Holland oficializó el romance en Instagram con motivo del cumpleaños de la actriz, dedicándole una fotografía detrás de cámaras acompañada del mensaje “mi MJ”. A partir de ese momento, decidieron proteger rigurosamente su vida privada.

En una entrevista con GQ, el actor británico explicó la razón de su hermetismo: “No es mi historia. Es nuestra historia”.

A lo largo de los años, la pareja procuró mantener un perfil bajo, limitando sus muestras públicas de afecto a gestos discretos y momentos espontáneos que rápidamente se volvieron virales en conciertos y eventos deportivos.

Tras comprometerse en privado a finales de 2024, la pareja dio el paso definitivo hacia el matrimonio en 2026 mediante una ceremonia íntima. Tras meses de especulaciones alimentadas por la presencia de alianzas matrimoniales en sus apariciones públicas, Holland confirmó las nupcias en junio de 2026 al referirse abiertamente a Zendaya como su esposa.

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