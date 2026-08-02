Creyó que disparaba contra un oso y mató a su vecino: hispano acusado de homicidio involuntario en Florida

Un hombre de 25 años fue acusado de homicidio involuntario con arma de fuego por presuntamente matar a su vecino tras confundirlo con un oso durante un incidente ocurrido en marzo en Naples, Florida.

Las autoridades del condado de Collier informaron que Ariel González Rodríguez fue arrestado el martes, varios meses después de que concluyera la investigación sobre la muerte de Jason Sheffield, quien recibió un disparo mientras se encontraba en una propiedad vecina.

La investigación: creyó que un oso atacaba a sus animales

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, la noche del incidente la esposa de Rodríguez, Katherin Hidalgo, escuchó un ruido alrededor de la medianoche y temió que un animal salvaje estuviera atacando a los animales de granja que mantenía en el patio trasero de la vivienda.

Según el documento judicial, Hidalgo despertó a su esposo, quien salió inicialmente con un rifle de menor calibre para inspeccionar el área. Poco después regresó y le comentó que creía haber visto un oso, por lo que tomó un arma de mayor calibre antes de salir nuevamente.

Los osos negros pueden encontrarse en distintas zonas de Florida, de acuerdo con la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre del estado.

Rodríguez declaró posteriormente a los investigadores que primero efectuó un disparo hacia el suelo. Luego aseguró que escuchó nuevamente el ruido y creyó que el supuesto animal se acercaba para atacarlo, por lo que realizó otro disparo en dirección a la propiedad vecina, aproximadamente a la altura de la cintura.

Descubrió el cuerpo de su vecino a la mañana siguiente

Hidalgo declaró a los investigadores que escuchó al menos dos disparos antes de que su esposo regresara a la vivienda.

Según su testimonio, Rodríguez le dijo que lo que fuera que producía el ruido —y que él creía que era un oso— se estaba acercando, por lo que realizó un par de “disparos de advertencia”.

La mujer también indicó que su esposo decidió no inspeccionar el área durante la noche por temor a haber herido al animal y ser atacado si se acercaba.

Alrededor de las 8:00 de la mañana del día siguiente, Rodríguez recorrió primero su terreno sin encontrar nada fuera de lo normal. Luego ingresó a la propiedad vecina, donde encontró a Sheffield tendido boca abajo, con visibles manchas de sangre.

De acuerdo con la declaración jurada, tras el hallazgo Rodríguez regresó junto a su esposa y le dijo que había disparado contra una persona. Poco después llamó al 911 y permaneció en comunicación con los operadores hasta la llegada de los agentes.

Los investigadores señalaron que durante la llamada de emergencia el hombre se mostró alterado y explicó que la noche anterior había disparado contra un ruido que creyó correspondía a un oso, pero que ahora pensaba que había alcanzado accidentalmente a su vecino.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Sheffield sin vida detrás de un gallinero, en una zona con abundante vegetación.

La defensa pide esperar el proceso judicial

Tras conocerse la acusación, el abogado de Rodríguez, Evan Pfeifer, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y recordó que su cliente mantiene la presunción de inocencia.

“A un hombre le arrebataron la vida y su familia atraviesa una situación que ninguna familia debería vivir. Ningún jurado ni juez ha determinado la culpabilidad de mi cliente. Mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario y ese principio sigue vigente. Haremos nuestro trabajo donde corresponde: en los tribunales”, señaló el abogado en un comunicado.

El caso continuará ahora su curso en el sistema judicial de Florida, donde las autoridades deberán determinar la responsabilidad penal del acusado por la muerte de su vecino.

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