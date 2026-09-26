Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 26 de septiembre

El domingo, 27 de septiembre, “La Casa de los Famosos México 4” tendrá su última gala de eliminación y cuatro celebridades se enfrentarán en el zoom: Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Brianda Deyanara y Memo Schutz.

En la última dinámica, Gema Garoa se convirtió en la ganadora y automáticamente pasó a ser una de las cuatro finalistas del programa. Se sumó a Mariana Ochoa, Yahir y Karina Torres, quienes quedaron después de no recibir puntos por parte de sus compañeros en la gala de nominación.

¿Cómo van las votaciones?

Sin Garoa en el panorama, Ese Pérez se corona con el primer lugar en la encuesta independiente de Vaya Vaya, publicada en Facebook. El influencer acumula 33 % de los votos.

En el segundo lugar hay un empate entre Ernesto Laguardia y Memo Schutz con 23 %. En el último lugar está Brianda Deyanara con 21 %.

Encuesta de Vaya Vaya en Facebook. Crédito: Cortesía.

Durante toda la semana, Brianda ha estado en el último escalón de la tabla de posiciones y eso podría indicar que sería la última eliminada de la temporada. La antepenúltima fue la actriz Cynthia Klitbo.

El reality de Televisa/Univision es uno de los más populares en México. La ganadora de la primera temporada fue Wendy Guevara; en la segunda temporada ganó Mario Bezares, también llamado “Mayito” y en la última el ganador fue Aldo Támez de Nigris.

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