Karina Torres y Yahir aseguran su lugar en la gran final de “La Casa de los Famosos México”

La gran final de “La Casa de los Famosos México 4” se encuentra a la vuelta de la esquina y tres habitantes ya han asegurado su lugar en esta importante gala. Tras una dinámica de nominación llena de emociones, Karina Torres y Yahir Othón se sumaron a Mariana Ochoa como finalistas de la cuarta temporada.

Fue durante la velada del miércoles 23 de septiembre que los ocho habitantes protagonizaron la última nominación de esta edición. Sin embargo, la producción les tenía preparada una sorpresa que agarró desprevenido a más de uno.

Y es que a diferencia de las semanas previas, en esta ocasión los votos fueron positivos; es decir, los participantes otorgaron 3, 2 y 1 punto a aquellos compañeros que les gustaría ver avanzar a la gran final.

En esta ocasión, la suerte le sonrió a la influencer Karina Torres y al cantante Yahir Othón, quienes obtuvieron el mayor puntaje de sus compañeros, asegurando su oportunidad de llevarse el gran premio de $4 millones de pesos.

Con este resultado, la placa de nominados quedó compuesta por Memo Schutz, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara, Gema Garoa y Ese Pérez, desatando una ola de opiniones divididas en redes sociales.

“A votar por @gemagaroa @eseperezoficial para que lleguen ala final con Karina”, “Cómo puede estar en la final Yair si nunca hizo nadaaaaaa”, “A salvar al tío Erni. Este domingo se tiene que ir Ese o Gema”, “Mellizos a la final”, “Es momento de sacar a los muebles” y “Gema se queda sí o sí”, son algunas de las reacciones que se hicieron escuchar en Instagram, X y TikTok.

Será el próximo domingo 27 de septiembre cuando una de estas estrellas abandone la competencia a solo un paso de la gala final.

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