Luto en la NBA por el fallecimiento de Lawrence Tanter

Los Ángeles Lakers pierden uno de sus emblemas. Lawrence Tanter, icónica voz del Crypto.com Arena, falleció a sus 76 años. Tanter ya estaba alejado de su pasión por problemas de salud. Lawrence Tanter murió en la noche del miércoles 23 de septiembre y enluta al mundo de la NBA.

Hasta ahora se desconocen las causas y el parte médico oficial del fallecimiento de Lawrence Tanter. Sin embargo, su estado de salud ya venía desmejorando en el último año.

“Los Lakers lamentan el fallecimiento del legendario anunciador Lawrence Tanter, quien se desempeñó como la voz icónica del equipo durante 43 temporadas. Será recordado por siempre como un miembro muy querido de la familia de los Lakers”, escribió el conjunto argelino en sus redes sociales.

Lawrence Tanter, forever in our hearts as a member of the Lakers family ? pic.twitter.com/IOmRECqu8m — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 24, 2026

En marzo de 2026, Lawrence Tanter sufrió un derrame cerebral que le impidió estar en la casa de los Lakers en los últimos seis partidos de la temporada regular y su posterior participación en los Playoffs. Por sus complicaciones de salud, Tanter decidió ser un paso al costado en el mes de junio.

En este sentido, Lawrence Tanter habría cortado con su racha de 43 temporadas en los micrófonos de la casa de Los Ángeles Lakers como anunciador. Tanter estuvo en la animación del equipo desde la temporada 1982-1983.

“Lawrence fue un verdadero original que añadió su estilo único al Showtime. Su voz era sinónimo del baloncesto de los Lakers. Lo extrañaremos profundamente”, escribió Jeanie Buss, expropietaria mayoritaria de Los Ángeles Lakers.

Lawrence Tanter was there for all the big moments. Laker games won’t be the same without him. pic.twitter.com/FgMHUmFUlj — Lakers24Eight (@lakers24ate) September 24, 2026

Lawrence Tanter estuvo presente en 10 campeonatos de la NBA conquistado por Los Ángeles Lakers. Además, Tanter presentó a grandes leyendas del deporte que se uniformaron con el conjunto argelino, entre ellos Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O’Nea y el duo reciente entre LeBron James y Anthony Davis.

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