Kawhi Leonard seguirá en los Raptors tras acordar extensión de contrato por $115 millones

La estrella de los Toronto Raptors, Kawhi Leonard, acordó una extensión de contrato por dos años y $115 millones con la franquicia, según informó su agente Harrison Gaines, de SLASH Sports, a ESPN.

El nuevo acuerdo incluye una opción de jugador para la temporada 2028-29, por lo que Leonard tiene ahora comprometidos tres años y $165 millones con Toronto. El basquetbolista de 35 años también manifestó su intención de terminar su carrera con los Raptors.

Kawhi Leonard acepta menos dinero para darle flexibilidad a Toronto

Las negociaciones entre Leonard y los Raptors se mantuvieron activas desde julio y terminaron con un acuerdo que también contempla ajustes económicos favorables para la franquicia.

El dos veces MVP de las Finales de la NBA aceptó $11 millones menos que el máximo que podía recibir mediante la extensión y renunció a una bonificación de $7.45 millones relacionada con su traspaso desde Los Angeles Clippers.

La decisión estuvo vinculada con la necesidad de Toronto de mantener mayor flexibilidad ante el crecimiento de su presupuesto salarial.

Just in: Toronto Raptors All-NBA star Kawhi Leonard has agreed on a two-year, $115 million contract extension with the franchise, plus a player option for the 2028-29 season, his agent Harrison Gaines of SLASH Sports tells ESPN. pic.twitter.com/naqrW8jBV3 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2026

El regreso de Leonard a los Raptors se concretó el 30 de junio, cuando Toronto y los Clippers acordaron un intercambio que involucró a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda sin protección, un intercambio de selecciones de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda.

Sin embargo, la operación quedó temporalmente en suspenso después de que la NBA notificara a Toronto que la franquicia podría ser responsable de cualquier sanción relacionada con la investigación sobre las acusaciones de elusión del límite salarial de los Clippers.

La investigación de la NBA que involucró a Leonard

La situación quedó definida a principios de este mes, cuando la NBA sancionó a los Clippers con la pérdida de cinco futuras selecciones de primera ronda, una multa de $30 millones y la suspensión por un año del propietario Steve Ballmer.

Las sanciones fueron consecuencia de una investigación de casi un año que, según la liga, “encontró un patrón de mala conducta y múltiples violaciones significativas de las reglas por parte de la organización de los Clippers, que ya había infringido las normas del tope salarial”.

Como parte del caso relacionado con Kawhi Leonard, el jugador pagó $700,000 en concepto de restitución por beneficios indebidos proporcionados por la franquicia a su tío y antiguo representante comercial, Dennis Robertson.

Leonard despidió a Robertson y al agente Mitch Frankel en junio. Semanas después contrató a Harrison Gaines como su nuevo representante.

La NBA también prohibió a Robertson participar en cualquier actividad comercial relacionada con la liga.

Leonard vuelve a Toronto con un contrato de tres años

La nueva extensión llega después de una temporada en la que Kawhi Leonard registró el promedio de anotación más alto de su carrera.

El alero promedió 27.9 puntos por partido con los Clippers en 65 encuentros, antes de regresar a la franquicia con la que consiguió el campeonato de la NBA en 2019.

Leonard fue la gran figura de aquella campaña y condujo a los Raptors a su primer título de la NBA en la historia de la organización. Después de esa temporada dejó Toronto para incorporarse a los Clippers.

A lo largo de su carrera, Leonard suma siete selecciones al All-Star, siete apariciones en el All-NBA, dos campeonatos de la NBA y dos premios al MVP de las Finales, obtenidos en 2014 con San Antonio y en 2019 con Toronto.

Su nuevo contrato vuelve a colocar al jugador en el centro del proyecto de los Raptors y extiende su vínculo con la franquicia hasta, al menos, 2029 si ejerce la opción incluida en el acuerdo.

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