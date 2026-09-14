Clippers y Raptors acuerdan el traspaso de Kawhi Leonard tras sanción

Kawhi Leonard volverá a vestir la camiseta de los Toronto Raptors después de que el equipo canadiense y Los Angeles Clippers retomaran el acuerdo para concretar el traspaso del alero. El movimiento llevará a Leonard de regreso a la organización con la que conquistó el campeonato de la NBA en 2019, mientras Toronto prepara una plantilla con aspiraciones de competir por el título en 2027.

Los Raptors recibirán nuevamente al siete veces All-Star a cambio de Brandon Ingram, Gradey Dick y cuatro rondas del draft. El acuerdo había sido alcanzado a comienzos del verano, pero quedó pausado mientras la NBA investigaba posibles pagos irregulares realizados por los Clippers al jugador.

La operación retomó su curso dos semanas después de que la liga anunciara una sanción histórica contra la franquicia de Los Ángeles.

The Raptors-Clippers trade was agreed upon on June 30, paused amid the NBA investigation, and now will be processed after the Clippers gave the final sign-off Monday after utilizing the last 13 days to absorb the league’s punishment and work through internal logistics. https://t.co/MlfNWBY0px — Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2026

Leonard ya había dejado clara su preferencia antes de que se completara el traspaso. El 30 de junio, Shams Charania, de ESPN, informó que los representantes del jugador habían comunicado a los equipos interesados que únicamente estaría dispuesto a firmar una extensión con Toronto y que contemplaba terminar allí su carrera.

El regreso también abre la puerta a una nueva extensión contractual. Charania había informado el 6 de julio que Leonard y los Raptors tenían previsto comenzar conversaciones para prolongar su vínculo después de concretarse el movimiento.

Una segunda etapa marcada por el campeonato de 2019

Será la segunda etapa de Leonard en Toronto. Su primera experiencia llegó durante la temporada 2018-19, cuando superó las expectativas y lideró a los Raptors hasta un récord de 58-24 antes de conseguir el primer campeonato en la historia de la franquicia.

Durante aquellos playoffs, el alero promedió 30.5 puntos por partido y convirtió el 49 % de sus lanzamientos. Toronto derrotó a los Golden State Warriors en seis partidos y Leonard recibió el premio al Jugador Más Valioso de las Finales.

Después de aquella temporada, el jugador firmó con los Clippers.

Su última campaña en Los Ángeles también tuvo números destacados. En 2025-26 registró el promedio de anotación más alto de su carrera, con 27.9 puntos por encuentro, además de 6.4 rebotes, 3.6 asistencias y 1.9 robos. Terminó el curso con porcentajes de 50.5 % en tiros de campo, 38.7 % en triples y 89.2 % desde la línea de tiros libres.

La llegada de Leonard se produce después de una temporada en la que Toronto terminó con marca de 46-36 y consiguió un puesto en los playoffs. Scottie Barnes fue uno de los principales referentes del equipo, obtuvo su segunda selección al All-Star y terminó quinto en la votación al Jugador Defensivo del Año.

Ahora los Raptors esperan que Barnes y Leonard encabecen un proyecto con aspiraciones de campeonato para 2027.

El traspaso, además, queda vinculado a la investigación que generó su pausa. El 2 de septiembre, la NBA determinó que los Clippers habían pagado $28 millones de dólares a Leonard mediante una empresa propiedad de Steve Ballmer con el objetivo de eludir el límite salarial.

Como consecuencia, Los Ángeles perdió cinco primeras rondas del ‘draft’ correspondientes a 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033 y recibió una multa de 30 millones de dólares. Ballmer, antiguo director ejecutivo de Microsoft, también fue suspendido durante un año como propietario.

Leonard recibió una sanción individual de $700,000 dólares.

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