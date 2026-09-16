Cazzu celebró el tercer cumpleaños de Inti con fiesta temática de Mulán

Juliette Amanda Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, celebró el tercer cumpleaños de su hija Inti con una colorida fiesta temática inspirada en la película “Mulán” de Disney.

El evento tuvo lugar durante el fin de semana previo al 14 de septiembre —fecha exacta del nacimiento de la pequeña— en el jardín de la casa de la intérprete en Argentina, sin registro alguno de la presencia de su expareja y padre de la pequeña, el cantante mexicano Christian Nodal.

Los detalles del festejo salieron a la luz a través de redes sociales mediante publicaciones compartidas por allegadas a la artista, como La Joaqui y DJ Mami.

Como muchos de ustedes adivinaron, el cumpleaños numero 3 de Inti la hija de cazzu es de MULAN ???????



(Poco a poco salen más imágenes) pic.twitter.com/aUxqFWeuMS — Cazzu World (@CazzuWorld) September 13, 2026

La celebración destacó por su decoración oriental al incluir farolitos de papel pastel, abanicos decorativos, una mesa de dulces, la figura del dragón Mushu y una casita tradicional que llevaba escrito el nombre de la festejada. Para acoplarse al concepto, la mayoría de los invitados acudió vistiendo hanfus, la vestimenta tradicional china.

En los clips filtrados en redes sociales se observó también a la madre de la rapera y a Ignacio Colombara, bailarín a quien se le vincula sentimentalmente con la cantante.

La marcada ausencia de Nodal vuelve a colocar en el foco la distante relación entre ambos músicos. Aunque el cantante de regional mexicano acudió a la primera fiesta de Inti en 2024, no figuró en las imágenes del segundo cumpleaños de la pequeña ni tampoco en esta reciente celebración. Esta situación ocurre de manera paralela a los desacuerdos legales que mantienen los padres.

El distanciamiento de la expareja ha estado marcado por disputas en los tribunales referentes a los permisos internacionales de viaje de la pequeña. Cazzu previamente reveló las dificultades que enfrentó para obtener la autorización de traslado durante sus giras, teniendo que interceder la justicia argentina.

Asimismo, el cantante sonorense promovió un recurso legal para impedir la exposición mediática y la aparición de la cara de su hija en plataformas digitales, tema que ha suscitado un amplio debate entre los seguidores de ambas celebridades.

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