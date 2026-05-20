Cazzu fija su postura sobre la iniciativa de ley inspirada en su caso con Nodal

De cara al revuelo que se generó con su visita a territorio mexicano, Cazzu aprovechó un encuentro con la prensa para disipar algunos de los rumores que giran en torno a la iniciativa legislativa propuesta en su honor en Michoacán, México, misma que tiene como objetivo proteger a los hijos ante padres ausentes.

En principio, la rapera argentina aclaró que si bien la iniciativa está nombrada en su honor, no cuenta con afiliación alguna al proyecto.

“Al respecto de esa situación, creo que es lindo decir para la gente que no lo tiene muy claro, que no es un proyecto mío, es algo de otras personas, un proyecto de ley que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación”, explicó ante las cámaras.

Pese a este hecho, destacó que se siente halaga de ser considerada representante de una causa tan importante para el pueblo mexicano.

“Por supuesto me halaga y me gustaría ayudar a las mujeres. Me alegra mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás“, añadió durante la entrevista.

En este sentido, Cazzu lanzó un mensaje de apoyo a quienes atraviesan una situación familiar similar a la suya: “A todas las mamás que puedan estar pasando por alguna complicación de ese tipo, les mando un abrazo”, comentó.

Las declaraciones de ‘La Jefa’ abrieron la puerta a cuestionamientos sobre el proceso legal que enfrenta con su expareja y padre de su hija Inti, el cantante Christian Nodal. Pero, a pesar de la apertura que ha mostrado en ocasiones anteriores, explicó que a partir de ahora no puede emitir comentarios sobre el intérprete.

“No tengo permitido hablar de esas cuestiones, legalmente no lo puedo hacer. Así que si me lo preguntan no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, me gustaría que entendieran eso (…) No puedo hablar realmente de nada que tenga que ver con él”, detalló al ser cuestionada sobre el supuesto encuentro que Nodal habría tenido con Inti durante la estancia de Cazzu en Houston, Texas.

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