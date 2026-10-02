Ex secretaria de prensa de la Casa Blanca señala a Trump por cometer los mismos errores que Biden

Karine Jean-Pierre, ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, está convencida que el presidente Donald Trump incurre en los mismos errores de comunicación cometidos por el ex mandatario Joe Biden, lo cual podría representarle un alto costo.

En un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times, la martiniquesa que terminó convirtiéndose en asesora principal del ex presidente Biden detalló cuál fue el punto de desconexión entre el veterano político y la ciudadanía.

“Biden quería que su equipo destacara su agenda nacional. Sus políticas estaban funcionando y quería que el país entendiera qué estaba haciendo y por qué, pero las encuestas fueron claras: nuestro mensaje económico no caló.

Demasiadas personas tenían dificultades para pagar los precios de los alimentos, el alquiler, el cuidado infantil y la gasolina. Su realidad no se correspondía con las alentadoras noticias económicas, y esa desconexión marcó todo el debate público”, escribió.

Jean-Pierre reconoció haberse equivocado junto con el resto del equipo alrededor de Joe Biden al no medirle de manera adecuada el pulso de la ciudadanía para detectar cuáles eran en realidad sus necesidades y, así, apuntar directo hacia ellas previo al arranque de las campañas electorales.

“Cuando los líderes ignoran la experiencia vivida, el mensaje se desmorona. Lo cierto es que teníamos un mensaje obsoleto y modelos anticuados para transmitirlo. Eso le costó caro al Sr. Biden y, finalmente, a la vicepresidenta Kamala Harris. El presidente Trump está cometiendo ahora un error aún más perjudicial. En retrospectiva, interpretamos mal el sentir de la opinión pública”, subrayó.

A manera de premonición, la mujer que terminó renunciando a las filas demócratas para declararse independiente, describió la situación que se le avecina a Trump y a su equipo de colaboradores si no logran actuar a tiempo.

“La Casa Blanca de Trump debería darse cuenta de que, durante los próximos dos años, habrá más, y no menos, escrutinio cuando el presidente parezca distraerse en las reuniones, se muestre evasivo sobre los resultados de sus exámenes médicos o se lance a uno de sus erráticos discursos nocturnos en las redes sociales”, puntualizó.

A un mes de llevarse a cabo las elecciones intermedias, el respaldo general de la ciudadanía hacia el desempeño de Donald Trump como presidente apenas araña 33%, el más bajo a lo largo de sus dos etapas al frente de la Casa Blanca.

Sigue leyendo:

• Karine Jean-Pierre, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, abandona al Partido Demócrata

• El índice de aprobación de Trump se precipita a su nivel más bajo desde su llegada a la Casa Blanca

• Trump pierde fuerza entre republicanos y su aprobación iguala el peor nivel de su carrera