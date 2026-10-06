Quién es Nidal Hasan, el primer militar que será ejecutado en EE.UU. con pelotón de fusilamiento desde la II Guerra Mundial

El Pentágono ha anunciado que ejecutará a un excomandante del Ejército de EE.UU. mediante un pelotón de fusilamiento; se tratará de la primera ejecución militar en más de 60 años.

Nidal Malik Hasan mató a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009 e hirió a otros 32.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo este lunes en redes sociales que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había sugerido el método de ejecución y que el presidente Donald Trump lo había aprobado.

Será la primera ejecución militar por fusilamiento en EE.UU. desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Parnell declaró que el secretario del Ejército determinará la fecha y el lugar de la ejecución.

“Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan”, escribió en X.

Hasan, un psiquiatra del Ejército estadounidense originario de Virginia, mató a 13 soldados en la base de Texas en 2009; más tarde admitió ante el tribunal ser el autor de los disparos y pidió disculpas por “cualquier error”.

Durante su consejo de guerra en 2013, afirmó que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán.

La matanza del 5 de noviembre de 2009 fue el ataque más mortífero ocurrido jamás en una base militar estadounidense fuera de un contexto de combate.

El ataque tuvo lugar en un edificio médico. En ese momento estaba abarrotado con soldados que esperaban por revisiones médicas y vacunas antes de ser desplegados en misión.

Actualmente, Hasan es uno de los cuatro reclusos que se encuentran en el corredor de la muerte del sistema militar estadounidense.

Reuters: Será la primera ejecución militar por fusilamiento en EE.UU. desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Trump, partidario de la pena de muerte

Según la legislación militar, una ejecución militar requiere la aprobación del presidente de los Estados Unidos.

Asimismo, para proceder, se necesita una revisión de apelación y una resolución definitiva sobre su legalidad.

El Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas de EE.UU. declaró inconstitucional la pena de muerte militar en 1983, pero esta fue restablecida al año siguiente mediante una orden ejecutiva del entonces presidente Ronald Reagan.

Las ejecuciones militares difieren de las que se llevan a cabo a nivel estatal.

La mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos se realizan a nivel estatal; 27 estados, además de las fuerzas armadas y el gobierno federal, mantienen la pena capital como una opción legalmente vigente.

La ejecución por fusilamiento es poco frecuente. El año pasado se llevó a cabo una en Carolina del Sur; fue la primera vez que se aplicaba este método en dicho estado y la primera vez que se utilizaba en todo el país en 15 años.

Otros cuatro estados permiten el uso del fusilamiento: Idaho, Misisipi, Oklahoma y Utah.

Trump ha sido un defensor de la pena de muerte a nivel federal y la restableció mediante una orden ejecutiva el primer día de su administración, en enero de 2025.

Bajo el mandato de su predecesor, el expresidente Joe Biden, el Departamento de Justicia había establecido una moratoria sobre la aplicación federal de la pena de muerte.

La orden ejecutiva firmada por Trump describe la pena capital como “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”.