Trump recibe otro revés legal: juez frena multas de hasta $1.8 millones contra inmigrantes

La administración de Donald Trump recibió un nuevo revés en los tribunales luego de que un juez federal bloqueara una política utilizada para imponer multas millonarias a inmigrantes que permanecen en Estados Unidos después de recibir una orden definitiva de deportación.

El juez federal George A. O’Toole Jr., del Tribunal de Distrito de Massachusetts, ordenó frenar la aplicación de una norma que había agilizado el procedimiento para imponer y cobrar estas sanciones. La decisión fue emitida el 30 de septiembre, aunque el caso comenzó a cobrar relevancia nacional entre el lunes y este martes, después de que Reuters reportara el fallo.

La medida afecta especialmente a un mecanismo que permitía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE imponer penalizaciones civiles de hasta $1.8 millones en determinados casos.

“Los demandantes viven en una situación económica precaria incluso sin la imposición de las exorbitantes multas del gobierno”, escribió O’Toole, según la versión de la resolución citada por Reuters.

El juez cuestiona el procedimiento de ICE

De acuerdo con la resolución citada por Reuters, O’Toole consideró que la administración probablemente actuó de manera ilegal al modificar el procedimiento sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Uno de los cambios más relevantes fue eliminar el aviso previo y reducir de 30 a 15 días el periodo para que una persona pudiera impugnar una multa. El juez consideró que ese plazo resultaba especialmente problemático para personas que deben entender documentos legales en inglés, reunir pruebas y presentar su respuesta.

O’Toole también rechazó el argumento del gobierno de que la modificación podía quedar exenta del proceso habitual de comentarios públicos, debido a que las medidas estaban dirigidas a personas que ya se encontraban dentro de Estados Unidos.

El juez advirtió además sobre las consecuencias económicas que podrían enfrentar los demandantes si el gobierno continuaba con los cobros. Entre los posibles efectos están el embargo de salarios, la afectación del historial crediticio y la incautación de bienes como viviendas y automóviles.

Las multas ya habían alcanzado miles de millones

El monto de $36,000 millones que aparece en algunos reportes corresponde a una etapa anterior del programa. En mayo, el gobierno había informado de más de 65,000 multas que representaban esa cantidad. Bloomberg Law también documentó que el gobierno había comenzado a recurrir a tribunales, embargos de devoluciones fiscales y otras medidas para intentar cobrar las sanciones.

Sin embargo, para julio, DHS elevó considerablemente su propio balance: informó haber emitido más de 103,000 multas por aproximadamente $84,000 millones desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

La resolución no significa que todas las multas de inmigración desaparezcan. El gobierno todavía puede recurrir a los procedimientos anteriores para exigir penalizaciones que estén autorizadas por la ley. Lo que queda frenado es el mecanismo acelerado cuestionado ante los tribunales.

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