ICE envía a Guantánamo a inmigrante con permiso de trabajo y sin antecedentes penales

La detención de Adam Abdullah abrió un nuevo frente en la polémica por el uso de Guantánamo para personas bajo custodia migratoria de Estados Unidos. El hombre, de 31 años y originario de Somalia, se encuentra en el Campamento Seis de la base naval en Cuba, después de haber sido arrestado por agentes de ICE en St. Paul, Minnesota.

De acuerdo con MPR News, Abdullah llegó a Estados Unidos en 2023 como solicitante de asilo, obtuvo permiso de trabajo y un número de Seguro Social, además de acudir regularmente a sus citas con ICE. Trabajaba como mecánico y no registra antecedentes penales. Una revisión de registros judiciales de Minnesota citada por la emisora únicamente encontró dos multas de estacionamiento relacionadas con emergencias por nieve.

Abdullah relató al medio citado que los agentes lo detuvieron el 12 de diciembre, al comienzo de la operación migratoria Metro Surge. Según su testimonio, preguntó por qué había sido detenido y si existía una orden judicial.

“Somos de inmigración, así que deme su permiso de trabajo”, relató Abdullah que le dijeron los agentes.

Después de pasar por centros de detención en Minnesota, Kentucky y Luisiana durante aproximadamente nueve meses, las autoridades le informaron que sería deportado a Somalia desde Miami. Sin embargo, durante el trayecto le dijeron que el avión haría una escala en Cuba para cargar combustible. Esa escala terminó convirtiéndose en su destino final: Guantánamo.

Abdullah lleva dos semanas en Guantánamo

El inmigrante aseguró que lleva alrededor de dos semanas en el Campamento Seis, donde las llamadas telefónicas son limitadas y también existen restricciones para realizar ejercicio. Dijo además que permanece esposado de muñecas y tobillos durante los vuelos.

Su abogado, Marc Prokosch, explicó al medio que comunicarse con su cliente desde la base representa un problema adicional.

“Las llamadas están limitadas a entre cinco y diez minutos, y ni siquiera sabemos si son confidenciales”, señaló Prokosch.

Abdullah también afirmó que hay otros siete ciudadanos somalíes detenidos en Guantánamo, varios de ellos arrestados en las Ciudades Gemelas. MPR News indicó que el Departamento de Seguridad Nacional no respondió cuántas personas permanecen actualmente bajo custodia en la base ni explicó por qué Abdullah fue detenido.

ACLU mantiene disputa legal por los traslados

El uso de Guantánamo para inmigrantes cobró fuerza en 2025, cuando el gobierno de Donald Trump ordenó ampliar la capacidad del centro migratorio de la base. El mandatario habló entonces de una capacidad de hasta 30,000 personas. Reuters reportó que la medida formaba parte de la estrategia de la administración para detener a inmigrantes considerados una amenaza.

La ACLU mantiene una demanda contra la administración por el traslado de inmigrantes a Guantánamo. El abogado Lee Gelernt cuestiona la autoridad del gobierno para mantenerlos allí y las condiciones de detención. Una audiencia está programada para el 14 de octubre.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional dijo al medio citado que un vuelo reciente trasladó a Guantánamo a “algunos de los peores” y “criminales ilegales”.

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