Corte federal compara las detenciones del ICE con el horror que vivieron 120,000 japoneses

Una corte federal de apelaciones puso un freno a uno de los mecanismos que la administración de Donald Trump ha utilizado para ampliar las detenciones del ICE, al rechazar el argumento del gobierno que buscaba mantener bajo custodia a determinados inmigrantes indocumentados sin posibilidad de obtener una fianza.

La decisión, emitida por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, tuvo una votación de 2 contra 1 y estuvo acompañada de una referencia particularmente contundente a algunos de los episodios más oscuros de la historia migratoria de Estados Unidos.

La jueza Nicole Berner comparó la política actual con antecedentes como la persecución de trabajadores chinos y, posteriormente, el internamiento masivo de personas de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.

Una comparación con el pasado

En su opinión, Berner recordó que la llamada Ley Geary de 1892 obligaba a los trabajadores chinos a portar documentos y contemplaba castigos severos para quienes no pudieran demostrar su situación.

Décadas después, señaló la jueza, el gobierno utilizó el argumento del interés nacional para ordenar la detención de casi 120,000 personas de ascendencia japonesa.

“Cincuenta años después, con el odio racial disfrazado de interés nacional, el gobierno ordenó la detención masiva de todas las personas de ascendencia japonesa presentes en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial”, escribió Berner.

La magistrada añadió que aquella etapa dejó una “mancha” que todavía persigue al país y sostuvo que las detenciones del pasado fueron incluso más limitadas que la política de detención obligatoria que el gobierno intenta aplicar actualmente.

“Nos negamos a hacerlo”, concluyó en referencia a la petición del gobierno para ampliar la interpretación de una disposición legal aprobada por el Congreso hace tres décadas.

El cambio que impulsó Trump

La disputa surge por el cambio en la política de inmigración de Trump, que amplió el uso de la detención contra personas que llevan años viviendo en Estados Unidos.

Según el material difundido, el gobierno comenzó a clasificar a algunos residentes indocumentados de larga permanencia como solicitantes de admisión, una interpretación que permitiría mantenerlos detenidos bajo reglas más estrictas.

El Cuarto Circuito rechazó también ese argumento. El caso se suma, según la información proporcionada, a una cadena de nueve decisiones consecutivas de tribunales de apelaciones que han cuestionado políticas del ICE.

Sigue leyendo: