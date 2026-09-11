Trump luce “somnoliento” y habla de “fuerza” y “victoria” durante homenaje del 11-S

El presidente Donald Trump participó en la ceremonia por el 25 aniversario del 11 de septiembre en el Pentágono, donde rindió homenaje a las víctimas de los atentados y aprovechó su discurso para enviar un mensaje sobre la fortaleza de Estados Unidos y los conflictos que enfrenta actualmente.

Durante el acto, Trump recordó los días posteriores a los ataques y destacó el sentimiento de unidad que, según dijo, surgió entre los estadounidenses.

“En esos días desgarradores después de los ataques, vimos el auténtico espíritu de nuestra nación. Todos éramos neoyorquinos ese día. Todos éramos familia”, afirmó el presidente, de acuerdo con AP.

Sin embargo, uno de los momentos que comenzó a llamar la atención en las imágenes de la ceremonia fue la apariencia de Trump mientras permanecía sentado en el escenario.

En redes se ha viralizado esta imagen donde se observa a Trump aparentemente durmiendo durante la ceremonia del 11-S. Foto AP/Manuel Balce.

En distintos momentos se le observa con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, una escena que en redes sociales comenzó a ser interpretada como si el presidente se hubiera quedado dormido durante el homenaje.

La escena adquiere especial relevancia debido a que Trump, de 80 años, ha enfrentado previamente comentarios y especulaciones sobre momentos en los que parece quedarse dormido durante actos públicos. Los Angeles Times ha documentado que videos de ese tipo han alimentado preguntas sobre su energía y estado físico, aunque también han señalado que la Casa Blanca rechaza esas interpretaciones.

Trump vuelve a hablar de Irán

Más allá de las imágenes, el discurso presidencial estuvo marcado por un mensaje de seguridad nacional.

Trump vinculó el recuerdo del 11-S con la lucha actual contra el terrorismo y mencionó directamente a Irán, país con el que Estados Unidos mantiene un conflicto militar.

“Saludamos a los miembros del servicio que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo del mundo —la República Islámica de Irán— nunca tenga un arma nuclear”, declaró Trump, según la misma agencia.

Obama, Clinton y Schumer conmemoran los 25 años de los atentados del 11-S en Nueva York. Foto AP/Pool.

El presidente también cerró con un mensaje de fortaleza nacional y utilizó una palabra que destacó especialmente en su intervención: “victoria”.

“El 11 de septiembre nos recordó el terrible poder del odio. Los 25 años transcurridos desde entonces han demostrado el poder aún mayor del espíritu estadounidense para resistir, prevalecer y ganar”, dijo.

Reuters, por su parte, destacó que las ceremonias del aniversario estuvieron marcadas por el recuerdo de las casi 3,000 víctimas y por la forma en que los ataques continúan influyendo en la política exterior y la sociedad estadounidense.

Trump eligió el Pentágono para la conmemoración, mientras el vicepresidente JD Vance acudió al homenaje principal en Nueva York junto con los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden.

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