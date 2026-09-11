"Hawaii Five-O" prepara su llegada al cine con el director de "Spider-Man: Brand New Day".

Paramount prepara su próximo éxito en la pantalla grande, ahora de la mano del director Destin Daniel Cretton (“Spider-Man: Brand New Day”, 2026). Se trata de la adaptación cinematográfica de la serie policiaca “Hawaii Five-O”.

De acuerdo el portal Deadline, el estudio habría tomado la decisión de producir una película basada en el fenómeno televisivo creado por Leonard Freeman, con Destin Daniel Cretton como director y Chris Bremner con la batuta del guion.

Pese a la atención que atrajo este anuncio, se aclaró que el proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, por lo que los personajes y trama de la cinta aún permanecen fuera del ojo público.

Sin embargo, se espera que en las próximas semanas se difundan detalles sobre el reparto y el calendario de filmación de la nueva apuesta de Paramount.

La noticia no tardó en regarse a través de las plataformas digitales, donde miles de fanáticos de la historia expresaron su emoción por volver a ver en pantalla la historia que los cautivó.

“Increíble, gran noticia”, “Destin es una auténtica leyenda en ciernes como cineasta”, “¡¡¡Les ruego que traigan de vuelta a Alex O’Loughlin y Scott Caan!!!” y “La verdad es que me entusiasma mucho; me encanta la serie actual, es increíble, así que veamos qué nos ofrece la película”, son algunas de las reacciones que se registraron en redes sociales.

“Hawaii Five-O” y su éxito en la pantalla chica

La serie original de “Hawaii Five-O” se estrenó en 1968 y se mantuvo al aire hasta el año 1980 con 12 temporadas protagonizadas por Jack Lord, encargado de dar vida al detective “Steve McGarrett”.

Sin embargo, cuatro décadas después esta historia regresó a las pantallas con una nueva versión que llevó por título “Hawaii Five-0”. En dicha ocasión, el elenco se vio encabezado por Alex O’Loughlin como “Steve McGarrett” y Scott Caan como “Danny Williams”.

A esta icónica dupla se sumaron Daniel Dae Kim como “Chin Ho Kelly” y Grace Park como “Kono Kalakaua”. Esta segunda versión se mantuvo al aire durante 10 temporadas y finalmente se despidió de las pantallas en el año 2020.

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