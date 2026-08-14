La cuarta temporada de “Ted Lasso” se corona como el estreno más visto en la historia de Apple TV

Apple TV anotó un récord importante en materia de visualizaciones gracias al estreno de la cuarta temporada de la serie “Ted Lasso”, protagonizada por el actor Jason Sudeikis.

De acuerdo con datos recogidos por del medidor de audiencia Nielsen y citados por Variety, la plataforma de streaming registró más de 296 millones de minutos de visualización tras el lanzamiento de la aclamada serie.

Con esta cifra, el primer episodio de “Ted Lasso 4”, titulado “Home”, se coronó como el mayor estreno de la plataforma de contenidos en línea desde su creación, superando a historias como “Severance” y “Pluribus”.

Este logro consolida el éxito que la serie producida por Jason Sudeikis y Bill Lawrence ha amasado desde el lanzamiento de su primera temporada en agosto de 2020. Y es que desde entonces ha sido reconocida con galardones como: un Primetime Emmy y un Globo de Oro en la categoría de “Mejor Serie de Comedia”.

¿De qué trata la cuarta temporada de “Ted Lasso”?

De acuerdo con Apple TV, la nueva entrega sigue a Ted Lasso (Jason Sudeikis) durante su regreso a la localidad de Richmond “para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división”.

Esto lo lleva a reencontrarse con entrañables personajes dentro de la historia: Hannah Waddingham (‘Game of Thrones’), Juno Temple (‘Roofman’), Brett Goldstein (‘Shrinking’), Brendan Hunt (‘We’re the Millers’) y Jeremy Swift (‘Downton Abbey’).

Sin embargo, nuevos rostros se suman a la aclamada serie, incluyendo Tanya Reynolds (‘Sex Education’), Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quien interpretará a “Henry”, el hijo de Ted.

La cuarta temporada de “Ted Lasso” cuenta con 10 episodios en total que se estrenarán cada miércoles; su final de temporada está programado para el 7 de octubre.

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