Arranca el rodaje de “What Happens at Night”, la nueva cinta de Martin Scorsese

La espera terminó para los fanáticos del cineasta Martin Scorsese, pues tras varios meses a la expectativa, se anunció el inicio de rodaje de su séptimo proyecto en la pantalla grande junto a Leonardo DiCaprio. Este lleva por título “What Happens at Night” y también reúne a la ganadora del Premio Oscar, Jennifer Lawrence.

Producida por Apple Studios en colaboración con STUDIOCANAL, “What Happens at Night” se filma actualmente en República Checa, con el apoyo de la Comisión de Cine Checa, así se confirmó en un comunicado de prensa.

Junto al anuncio de arranque de grabaciones se dio a conocer el primer vistazo a la esperada película. Esta primera imagen muestra al matrimonio (interpretado por DiCaprio y Jennifer Lawrence) en un entorno cargado de misterio y acentuado por la nieve mientras son escoltados por un vehículo.

Sobre la oportunidad de trabajar en este proyecto de la mano del aclamado cineasta, Lawrence declaró en entrevista con la revista Culto: “Es simplemente abrumador. Es el honor más grande. Y estoy muy emocionada de volver a trabajar con Leo, porque es tan amable y tiene tanto talento, y lo pasé genial trabajando con él. Así que estoy muy emocionada”.

Se lanza el primer vistazo de “What Happens at Night”, lo nuevo de Martin Scorsese para Apple TV. Crédito: Apple TV+ | Cortesía

La participación de los ganadores del Oscar no se limita a sus papeles protagónicos, ya que, según se anunció en el comunicado, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence también suman su talento como productores de la cinta.

Junto a ellos, se lista como productores ejecutivos a: Lisa Frechette y Marianne Bower del sello “Sikelia”, así como Jennifer Davisson de “Appian Way” y Justine Ciarrocchi de “Excellent Cadaver”. Anna Marsh, Shana Eddy Grouf y Aaron Ensweiler son los productores ejecutivos de StudioCanal.

El elenco de “What Happens at Night” también incluye a Patricia Clarkson, Mads Mikkelsen, Jared Harris y Welker White. En el proyecto, Scorsese vuelve a colaborar con el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto y con la montajista Thelma Schoonmaker.

Pese a la expectativa que se ha generado en torno a la cinta de Scorsese, la fecha de estreno de “What Happens at Night” aún no ha sido confirmada por Apple TV+.

¿De qué trata la cinta “What Happens at Night”, de Martin Scorsese?

Pese a que esta producción de Apple Original Films se encuentra en la primera etapa de su filmación, el gigante del entretenimiento reveló que se trata de una adaptación de la novela homónima de Peter Cameron, publicada en 2020.

Esta película de terror psicológico gótico narra la vida de una pareja estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo nevado para adoptar un bebé.

“Mientras luchan por reclamar a su bebé, se enfrentan a experiencias inexplicables, personalidades extrañas y a un mundo en el que nada es lo que parece: ni siquiera ellos mismos“, se describe en la sinopsis de la cinta.

Con “What Happens at Night”, Martin Scorsese pone fin a la pausa laboral que adoptó en 2023, tras el estreno de “Los asesinos de la Luna”, en colaboración con Apple TV+. En ese entonces, obtuvo diez nominaciones a los Premios de la Academia.

Seguir leyendo:

• Martin Scorsese se pronuncia sobre la muerte de Rob Reiner en un conmovedor ensayo

• Apple sube el precio de la suscripción mensual de Apple TV+

• Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti debutaron como pareja en los Oscar