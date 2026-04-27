FBI investiga la desaparición “sospechosa” de un camionero hispano entre Florida y Georgia

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga la desaparición del conductor hispano Alejandro Jacomino Gonzalez, de 41 años, quien fue visto por última vez el 17 de abril en un área de descanso de la autopista I-95 en Brevard County, entre Florida y Georgia.

El camionero llegó al punto de parada en la localidad de Grant-Valkaria alrededor de la 1:21 de la madrugada, donde permaneció durante varias horas, según un comunicado de la oficina del FBI en Tampa.

Movimientos irregulares del vehículo

Las autoridades indicaron que, a las 7:49 a. m., el camión retomó la marcha hacia el sur, avanzó una salida y posteriormente cambió de dirección hacia el norte, un comportamiento que ha sido considerado inusual dentro de la investigación.

Poco después de estos movimientos, el conductor dejó de responder y el vehículo fue reportado como desaparecido.

El camión fue localizado posteriormente en Port Wentworth el mismo 17 de abril. Sin embargo, el conductor no se encontraba en el lugar.

Las autoridades confirmaron que varios de los vehículos transportados habían desaparecido. Hasta el momento, tres de ellos han sido recuperados en Florida, mientras que otros continúan sin ser localizados.

Ruta y operación de transporte

Según el FBI, el conductor había recogido múltiples vehículos el 16 de abril en el Port of Brunswick, con destino final en la ciudad de Miami.

El caso es tratado como una desaparición sospechosa, con la hipótesis de un posible secuestro o robo de carga aún bajo evaluación.

El FBI describió a González como un hombre de 1,80 metros de estatura y aproximadamente 90 kilogramos de peso. Presenta calvicie, barba y bigote marrón, ojos marrones y múltiples tatuajes, entre ellos uno con la palabra “Elisia” en su antebrazo derecho.

Llamado a la colaboración ciudadana

Las autoridades solicitaron la colaboración del público, especialmente de quienes hayan estado en el área de descanso de Grant-Valkaria entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana del 17 de abril y puedan aportar imágenes o información relevante.

El caso continúa bajo investigación mientras se intenta esclarecer el paradero del conductor y recuperar la totalidad de la carga desaparecida.