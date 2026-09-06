Sheriff de Florida llama “monstruo” a exagente acusado de abusar sexualmente de una menor

El sheriff del condado de Pasco, Florida, no ocultó su indignación al hablar públicamente sobre uno de sus antiguos subordinados, un agente acusado de abusar sexualmente de una menor durante un periodo prolongado.

El corporal Donald Valverde, de 37 años, fue arrestado y despedido el viernes por la tarde, después de que una joven víctima se presentara ante las autoridades a comienzos de la semana y proporcionara detalles que el sheriff Chris Nocco calificó de “absolutamente horrendos”.

Durante una conferencia de prensa, Nocco condenó duramente las acusaciones contra Valverde y utilizó términos especialmente fuertes para referirse al exagente.

“Este monstruo está arrestado. Está en la cárcel ahora mismo. Ya no puede hacerte daño”, afirmó el sheriff al dirigirse públicamente a la víctima.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa.

La denuncia desencadenó la investigación

Según Nocco, los presuntos abusos habrían ocurrido dentro del condado de Pasco y durante un periodo prolongado, no como un incidente aislado.

El sheriff dijo que no podía revelar demasiados detalles sobre la víctima, a quien describió como una persona “extremadamente valiente”.

Las autoridades señalaron que Valverde conocía a la menor debido a una relación de custodia. Los presuntos abusos habrían ocurrido cuando el agente se encontraba fuera de servicio.

Nocco destacó especialmente el valor de la joven para denunciar lo ocurrido.

“La valentía a esa edad para poder enfrentarse a un monstruo es increíble”, dijo el sheriff.

La Oficina del Sheriff informó posteriormente que la víctima se encuentra a salvo y está recibiendo los recursos necesarios.

Por ahora, las autoridades dijeron que no existen reportes de otras víctimas, aunque la investigación permanece abierta.

El exagente enfrenta cargos que podrían llevarlo a cadena perpetua

Valverde enfrenta dos cargos de actos lascivos y lascivos contra una menor, uno de ellos considerado un delito grave que puede conllevar cadena perpetua y otro clasificado como un delito grave de segundo grado.

También fue acusado de actividad sexual ilegal con una menor, un cargo que igualmente puede ser castigado con cadena perpetua.

Los cargos se derivan de las acusaciones presentadas por la víctima y de la investigación iniciada posteriormente por las autoridades.

Valverde fue detenido el viernes y despedido ese mismo día de la Oficina del Sheriff del condado de Pasco.

El exagente había trabajado para esa dependencia desde 2015 y recientemente había sido ascendido al rango de corporal después de varios años en la división de patrullaje.

El sheriff cuestionó el historial del exagente

Durante la conferencia de prensa, Nocco reconoció que Valverde había sido objeto anteriormente de investigaciones relacionadas con posibles situaciones domésticas.

Sin embargo, según el sheriff, esas investigaciones nunca llegaron al punto de generar evidencia suficiente para justificar su despido o arresto.

Nocco dijo que Valverde “no era el agente ejemplar que uno querría”, y reconoció que dentro de la organización policial existían preocupaciones sobre él.

“Eso es lo que lo hace difícil como sheriff o administrador de una organización policial: hay personas que sabes que son una responsabilidad, y él tenía eso”, afirmó.

El sheriff agregó que las leyes existentes impedían que las autoridades actuaran contra Valverde únicamente sobre la base de aquellas preocupaciones anteriores.

“El problema es que las leyes están establecidas, desafortunadamente, para protegerlo”, sostuvo Nocco, quien agregó que en ese momento no podían castigarlo por esas circunstancias.

La Oficina del Sheriff también aseguró que nunca había recibido, antes de esta semana, denuncias previas contra Valverde relacionadas con menores.

Sheriff pide a otras posibles víctimas que hablen

Después del arresto, Nocco pidió a cualquier otra persona que pudiera haber sido víctima de Valverde que se comunique con las autoridades.

El sheriff agradeció especialmente a la joven que denunció los presuntos abusos y destacó que su decisión permitió que las autoridades actuaran.

“El daño que causó ya es devastador”, afirmó Nocco durante la conferencia de prensa, al tiempo que expresó su opinión sobre la gravedad del castigo que debería enfrentar el exagente si es declarado culpable.

La oficina policial indicó que la víctima permanece protegida y recibe asistencia.

“La víctima está a salvo y recibiendo los recursos necesarios”, señaló la Oficina del Sheriff del condado de Pasco en un comunicado.

La dependencia agregó que la investigación continúa y que por el momento no divulgará información adicional.

Valverde permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Las acusaciones en su contra aún deberán ser examinadas por los tribunales y el exagente conserva la presunción de inocencia mientras no exista una condena.

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