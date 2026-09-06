Avión de carga de Amazon se incendia tras salirse de la pista en aeropuerto de Miami

Un avión de carga Boeing 767-300 operado por 21 Air y utilizado por Prime Air, el servicio de carga de Amazon, se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), Florida, la tarde del domingo y terminó junto a una carretera, después de impactar contra varios vehículos.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 p.m., hora local, cuando la aeronave llegaba desde San Juan, Puerto Rico, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Videos difundidos en redes sociales mostraron al avión junto a una vía cercana al aeropuerto mientras una gran cantidad de humo negro salía de la aeronave, que posteriormente quedó envuelta en llamas.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade informó que sus unidades encontraron el avión incendiado al llegar al lugar y que el accidente también involucró a varios vehículos.

Más de 60 unidades de emergencia fueron desplegadas para combatir el fuego y evaluar a las personas que pudieran haber resultado afectadas.

El avión se salió de una pista de más de 9,000 pies

De acuerdo con la FAA, se trató del vuelo 7598 de 21 Air, un Boeing 767-300 de carga que había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan.

La aeronave aterrizó en la pista 30 del Aeropuerto Internacional de Miami, que tiene una longitud superior a 9,000 pies, según los datos de la FAA.

El vuelo había tardado poco más de dos horas en llegar desde Puerto Rico, según los datos de seguimiento de Flightradar24.

Imágenes difundidas después del accidente mostraron al Boeing 767 detenido al lado de una carretera, con al menos dos camiones estacionados cerca.

La FAA señaló que investigará las circunstancias que provocaron que el avión sobrepasara el final de la pista.

Una revisión de las comunicaciones entre los controladores aéreos y la tripulación realizada por CNN indicó que los pilotos no habían declarado una emergencia antes del aterrizaje.

Hasta el momento de los primeros reportes, no se había informado públicamente qué provocó que el avión no pudiera detenerse dentro de la pista.

El avión terminó incendiado y golpeó varios vehículos

Los bomberos trabajaron para controlar el incendio mientras otros equipos evaluaban a las personas involucradas en el incidente.

La agencia indicó que había múltiples pacientes, aunque inicialmente no estaba claro cuántas personas habían resultado heridas ni la gravedad de sus lesiones.

El impacto contra los vehículos ocurrió después de que el avión abandonara la pista.

Las autoridades no habían informado inicialmente si las personas que viajaban en esos vehículos resultaron lesionadas.

Las imágenes del lugar mostraron la magnitud de la respuesta de emergencia y una columna de humo visible desde distintos puntos cercanos al aeropuerto.

Todas las pistas fueron cerradas temporalmente

El accidente provocó una interrupción inmediata de las operaciones en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

Todas las pistas y calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami fueron cerradas mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

El aeropuerto también activó un ground stop, una medida mediante la cual se suspenden temporalmente las salidas y llegadas de vuelos.

La FAA advirtió que incluso después de la reapertura del aeropuerto se esperaban retrasos, debido a que las operaciones comenzarían inicialmente con una tasa reducida de llegadas y salidas.

Un ground stop puede paralizar de manera temporal buena parte de las operaciones de un aeropuerto, ya que impide que los vuelos sean autorizados a despegar hacia el destino afectado hasta que las autoridades determinen que existe capacidad para recibirlos.

Por tratarse de un importante centro de conexión aérea, la interrupción de las operaciones en Miami puede afectar vuelos que no necesariamente tenían al aeropuerto como destino final, debido a conexiones y cambios en la programación.

¿Qué se sabe del avión de Amazon?

Aunque la aeronave llevaba los colores y el logotipo de Amazon Prime Air, la FAA identificó al avión como perteneciente a 21 Air, una aerolínea de carga.

El sitio web de 21 Air incluye a Prime Air, la compañía de carga de Amazon, entre sus clientes.

La aeronave involucrada era un Boeing 767-300 de aproximadamente 32 años de antigüedad.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante la aproximación y el aterrizaje y por qué la aeronave terminó sobrepasando el límite de la pista.

Por ahora, las autoridades no han señalado una causa definitiva.

La FAA mantiene abierta la investigación mientras los equipos de emergencia y las autoridades aeroportuarias trabajan en la evaluación del lugar del accidente.

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