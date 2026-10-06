EE.UU. amplía la revisión de redes sociales para quienes soliciten las visas TN y TD

Los profesionales que buscan trabajar legalmente en Estados Unidos con una visa TN enfrentan un nuevo requisito antes de acudir a su entrevista consular: desde el 1 de octubre de 2026, el Departamento de Estado amplió la revisión de la presencia en línea a los solicitantes de visas TN y TD, además de quienes tramitan la categoría I para representantes de medios extranjeros.

La medida fue anunciada el 18 de septiembre y establece que los solicitantes deben configurar sus perfiles en redes sociales como “públicos” o “abiertos” para permitir que los funcionarios consulares revisen su actividad en línea. El Departamento de Estado sostiene que esta revisión forma parte de sus procedimientos de seguridad y verificación para determinar si una persona cumple con los requisitos de la visa.

La modificación tiene especial importancia para los mexicanos porque, a diferencia de los ciudadanos canadienses, necesitan obtener una visa TN en un consulado o embajada estadounidense antes de viajar para solicitar su admisión bajo esta categoría.

Qué deben hacer antes de la entrevista

Quienes tengan una cita consular deben revisar la configuración de privacidad de sus cuentas y hacerlas públicas o abiertas. La instrucción alcanza las cuentas de redes sociales que utilice el solicitante.

El cambio forma parte de una política que Estados Unidos ha ido extendiendo gradualmente. De acuerdo con Fragomen, la revisión ya se aplicaba a distintas categorías, entre ellas estudiantes F, M y J y trabajadores H-1B, antes de incorporar las visas TN, TD e I.

Además, el formulario DS-160 ya contempla desde 2019 la obligación de proporcionar los identificadores utilizados en determinadas plataformas de redes sociales durante los cinco años anteriores. La ampliación anunciada ahora agrega el requisito de facilitar el acceso público a esos perfiles para la revisión consular.

El Departamento de Estado no publicó una lista detallada de publicaciones que puedan provocar una negativa. En su anuncio oficial, señaló que utiliza las fuentes de información disponibles durante la evaluación para identificar a personas que pudieran ser inadmisibles o representar riesgos para la seguridad nacional o pública.

La medida afecta más a mexicanos

La diferencia entre mexicanos y canadienses es importante. Los ciudadanos canadienses generalmente pueden solicitar la admisión bajo estatus TN directamente en un puerto de entrada estadounidense sin obtener previamente una visa TN.

Los mexicanos, en cambio, necesitan tramitar la visa TN en el extranjero, por lo que quedan directamente dentro del proceso de revisión consular ampliado. La Universidad de Michigan confirmó que el cambio corresponde a las solicitudes procesadas en embajadas y consulados estadounidenses y que los ciudadanos canadienses generalmente están exentos porque no requieren una visa de entrada para esta categoría.

La nueva política también alcanza a los familiares que soliciten una visa TD. Esto incluye a cónyuges e hijos elegibles de profesionales TN que necesiten una visa para acompañarlos.

Para los solicitantes, una recomendación práctica es revisar sus perfiles antes de la entrevista y comprobar que la información pública no contradiga los datos proporcionados en su solicitud. También conviene revisar con atención los requisitos específicos del consulado donde se realizará la entrevista.

El propio Departamento de Estado advierte que considera cada adjudicación de visa como una decisión de seguridad nacional. Sin embargo, la agencia no ha publicado un criterio específico que explique cómo se ponderará cada publicación o qué tipo de contenido puede provocar una revisión adicional.

Por ello, para los profesionales que dependen de una visa TN para trabajar en Estados Unidos, el cambio representa un nuevo paso que debe contemplarse antes de acudir al consulado y también al planificar las fechas de incorporación a un empleo.

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