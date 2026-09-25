USCIS lanza alerta para quienes tramitan visa, Green Card o permiso de trabajo: “Es una estafa”
USCIS advierte sobre estafas que prometen acelerar Green Cards, visas y permisos de trabajo a cambio de dinero. Estas son las señales de alerta
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió una nueva advertencia dirigida a quienes están gestionando una Green Card, un permiso de trabajo u otros trámites migratorios: desconfiar de cualquiera que prometa conseguir una aprobación más rápida mediante contactos especiales o el pago de una tarifa adicional.
“Es una estafa”, señaló USCIS en una advertencia difundida el 18 de septiembre, al referirse a empresas y sitios web que se presentan como expertos en inmigración o aseguran tener conexiones dentro del gobierno.
La agencia explicó que estos intermediarios pueden incluso “garantizar” que una persona obtendrá más rápido una visa, una Green Card o un permiso de trabajo si paga determinada suma.
USCIS advierte que esas promesas deben considerarse una señal de alerta. Nadie fuera de los mecanismos oficiales puede garantizar la aprobación de un beneficio migratorio ni alterar los tiempos normales de un expediente mediante supuestos contactos con funcionarios.
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Cómo comprobar cuánto demora realmente un trámite
USCIS dispone de una herramienta oficial que permite consultar los tiempos de procesamiento según el formulario presentado, la categoría y la oficina encargada del caso.
La agencia actualiza estos datos periódicamente y permite comprobar cuándo un expediente lleva suficiente tiempo pendiente como para realizar una consulta. Por eso, antes de pagar a una persona que promete “acelerar” un caso, USCIS recomienda verificar primero la información directamente en los sitios oficiales del gobierno.
Existe una excepción que puede causar confusión: USCIS sí dispone de un servicio oficial de procesamiento premium para determinados formularios, solicitado mediante el Formulario I-907. Sin embargo, pagar ese servicio no garantiza una aprobación.
USCIS se compromete a tomar una acción sobre el expediente dentro de determinado período, pero esa acción puede ser una aprobación, una denegación, una solicitud de evidencia u otro tipo de decisión.
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Otras señales que pueden indicar una estafa migratoria
USCIS también recomienda tener cuidado con quienes:
- Aseguran que pueden garantizar el resultado de un trámite.
- Dicen tener una relación especial con USCIS u otra agencia gubernamental.
- Solicitan pagos a una persona por teléfono o correo electrónico.
- Piden dinero mediante gift cards, Western Union, MoneyGram o métodos similares.
- Se presentan como “notarios” y ofrecen asesoramiento legal migratorio sin estar autorizados.
En Estados Unidos, USCIS indica que el asesoramiento jurídico migratorio debe provenir de un abogado habilitado o de un representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia.
La recomendación central es utilizar USCIS.gov y otros sitios oficiales terminados en .gov para obtener formularios, revisar los tiempos de procesamiento y conocer las tarifas correspondientes.
Para quienes esperan una Green Card o un permiso de trabajo y enfrentan largos tiempos de espera, la promesa de acelerar el proceso puede resultar tentadora. Pero USCIS insiste en que pagar a un intermediario que promete un resultado garantizado no crea un atajo dentro del sistema migratorio.
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