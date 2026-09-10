TPS de Venezuela: revisa estos documentos si tu permiso de trabajo vence el 2 de octubre

El 2 de octubre de 2026 será una fecha clave para un grupo de venezolanos que todavía conserva autorización para trabajar en Estados Unidos bajo las reglas del Estatus de Protección Temporal (TPS). No se trata de todos los antiguos beneficiarios del programa. Las designaciones de Venezuela de 2021 y 2023 fueron terminadas y la mayoría de sus beneficiarios perdió anteriormente la protección asociada al TPS.

Sin embargo, una orden judicial preservó los documentos de determinadas personas que habían recibido documentación vinculada con una extensión anterior antes de que el Departamento de Seguridad Nacional cambiara la política.

USCIS mantiene actualmente en su página oficial que esos documentos seguirán siendo válidos hasta el 2 de octubre de 2026.

Quiénes pueden seguir trabajando hasta el 2 de octubre de 2026

La regla alcanza a beneficiarios que se reinscribieron bajo la extensión del TPS para Venezuela anunciada el 17 de enero de 2025 y recibieron determinada documentación relacionada con el TPS el 5 de febrero de 2025 o antes.

USCIS incluye entre esos documentos:

Documentos de Autorización de Empleo (EAD).

Formularios I-797 o avisos de acción.

Formularios I-94.

La documentación debe haber sido emitida con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026 y dentro del período protegido por la orden judicial.

USCIS señala expresamente que esas personas mantienen su autorización de empleo y que la documentación seguirá siendo válida hasta esa fecha. Esto significa que una tarjeta o notificación que indique octubre de 2026 no es suficiente por sí sola para asumir que continúa vigente: también importa cuándo fue emitida.

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La fecha del 5 de febrero de 2025 es fundamental

El detalle que puede generar mayor confusión es la fecha de emisión. La protección especial surgió después de que un tribunal federal de California ordenara preservar los derechos de quienes ya habían recibido documentación basada en la extensión que llevaba el TPS hasta octubre de 2026.

Por eso, USCIS distingue entre los documentos emitidos hasta el 5 de febrero de 2025 y los que fueron expedidos posteriormente.

La agencia sostiene que los beneficiarios alcanzados por esa orden mantienen autorización laboral hasta el 2 de octubre de 2026.

Qué pasa con quienes tienen un EAD anterior y una renovación pendiente

Existe además otra situación que conviene revisar con cuidado. USCIS señala que algunas personas que se reinscribieron y solicitaron renovar su permiso de trabajo pueden beneficiarse de una extensión automática de hasta 540 días.

Para ello deben tener:

Una solicitud de renovación del Formulario I-765 recibida antes del 6 de febrero de 2025.

Un aviso de recibo I-797 fechado antes de ese día.

Un EAD de TPS Venezuela cuya fecha original de vencimiento sea el 10 de septiembre de 2025 o el 2 de abril de 2025.

En esos casos, USCIS permite utilizar el EAD anterior junto con el aviso de recibo como evidencia de autorización para trabajar. Pero “540 días” no significa necesariamente que todos puedan trabajar 540 días completos después del vencimiento original.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) señala que, bajo las reglas actualmente aplicables a Venezuela, quienes tenían un EAD con vencimiento el 2 de abril de 2025 alcanzan como máximo el 24 de septiembre de 2026, mientras que determinadas personas con tarjeta vencida el 10 de septiembre de 2025 pueden llegar hasta el 2 de octubre de 2026.

¿Qué ocurre después del 2 de octubre?

Con la información oficial disponible actualmente, no existe una extensión general anunciada más allá del 2 de octubre de 2026 para este grupo.

Por lo tanto, si no aparece antes una nueva orden judicial, decisión administrativa u otra base migratoria que permita trabajar, la autorización derivada de esos documentos de TPS dejará de servir como prueba de autorización de empleo después de su vencimiento.

Los empleadores deben volver a verificar la autorización laboral de los trabajadores cuando vence una autorización temporal. USCIS establece que la reverificación se realiza mediante el Formulario I-9 y que el empleado puede presentar cualquier documento aceptable que demuestre que continúa autorizado para trabajar.

Una persona puede, además, tener otra vía migratoria independiente del TPS que le permita permanecer o trabajar legalmente en Estados Unidos. USCIS recomienda revisar alternativas migratorias para quienes se encuentran afectados por la terminación del programa.

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Hay otra fecha importante antes del vencimiento

El escenario todavía puede cambiar. La disputa judicial por el TPS venezolano llegó nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos.

El expediente Mullin v. National TPS Alliance fue distribuido para la conferencia privada de los magistrados del 28 de septiembre de 2026, apenas cuatro días antes de la fecha del 2 de octubre. Ese día, la Corte no tiene previsto decidir necesariamente el fondo del caso. Los jueces evaluarán primero si aceptan revisar la disputa planteada por el gobierno federal contra una decisión del Noveno Circuito.

Por ese motivo, quienes todavía dependen de esta protección deberían seguir las actualizaciones oficiales de USCIS y del expediente judicial durante las próximas semanas.

Qué deberían revisar ahora los beneficiarios

Antes de asumir que un permiso continúa vigente hasta octubre, conviene comprobar tres datos concretos:

La fecha de vencimiento del EAD: Verificar si el documento señala el 2 de octubre de 2026 o alguna de las fechas anteriores contempladas en las reglas de extensión. Cuándo fue emitido el documento o recibida la renovación: El 5 de febrero de 2025 y el 6 de febrero de 2025 son fechas decisivas para determinar si una persona entra en las excepciones reconocidas por USCIS. Si existe otra autorización migratoria: Un beneficiario puede tener, además del TPS, una solicitud de asilo, ajuste de estatus u otra categoría que produzca consecuencias migratorias distintas.

USCIS advierte además que la situación individual puede variar según la documentación y recomienda recurrir a un abogado de inmigración o representante acreditado cuando sea necesario obtener asesoramiento legal específico.

Por ahora, para el grupo expresamente protegido por la orden judicial, el 2 de octubre de 2026 sigue siendo la fecha límite que aparece en la guía oficial de USCIS.

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