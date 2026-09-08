USCIS podrá revisar el crédito y la situación financiera de quienes patrocinan una Green Card

Las personas que patrocinan económicamente a un familiar que solicita la residencia permanente en Estados Unidos enfrentarán una nueva revisión financiera. USCIS actualizó uno de los formularios centrales del proceso de Green Card y agregó una autorización que permite consultar información de las agencias de reportes del consumidor.

El cambio está incluido en la nueva edición del Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, fechada 08/24/26 y publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos el 31 de agosto.

La propia agencia explica que, al completar esta nueva declaración, el patrocinador autoriza a USCIS a solicitar información a una o más agencias de reportes del consumidor para obtener o verificar datos que pueden incluir reportes y puntajes de crédito. Esa información podrá utilizarse para determinar si el I-864 presentado es suficiente.

El cambio puede afectar a numerosas familias, ya que el I-864 se exige en la mayoría de los procesos de residencia permanente basados en vínculos familiares y también en determinados casos de inmigración basada en el empleo.

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Qué cambia para quienes patrocinan una Green Card

Hasta ahora, la evaluación del patrocinador se concentraba principalmente en demostrar ingresos y, cuando correspondía, activos suficientes para mantener económicamente al inmigrante.

La nueva versión mantiene esos requisitos, pero agrega una autorización de privacidad mediante la cual USCIS puede pedir información directamente a las agencias de reportes del consumidor. La página oficial de la agencia especifica que esto puede comprender tanto el reporte de crédito como el puntaje crediticio.

Eso no significa que cada patrocinador vaya necesariamente a recibir una consulta de crédito ni que USCIS haya establecido un puntaje que determine automáticamente quién puede o no patrocinar.

De hecho, USCIS no ha publicado en esta actualización un puntaje mínimo de crédito necesario para aprobar el I-864. La agencia indica que esa información podrá ayudarla a evaluar si la declaración de patrocinio es suficiente, pero no establece una cifra equivalente a “por debajo de este puntaje será rechazado”.

Es decir, el cambio no significa que una persona con mal crédito ya no puede patrocinar una Green Card.

Qué es el formulario I-864 y quién debe presentarlo

El Formulario I-864 no lo completa generalmente la persona que busca la Green Card, sino su patrocinador económico.

Al firmarlo, esa persona asume un compromiso legal con el gobierno de Estados Unidos para utilizar sus recursos financieros en apoyo del inmigrante patrocinado si fuera necesario.

USCIS exige este formulario para los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses —como cónyuges, padres e hijos solteros menores de 21 años— y para distintas categorías de inmigración familiar. También puede exigirse en ciertos casos de residencia basada en empleo cuando un familiar ciudadano o residente permanente presentó la petición o tiene una participación significativa en la empresa solicitante.

El patrocinador debe ser, entre otros requisitos, ciudadano estadounidense, nacional o residente permanente, tener al menos 18 años y estar domiciliado en Estados Unidos.

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¿Cambió el ingreso mínimo que debe tener el patrocinador?

No por esta actualización. La regla general continúa exigiendo que el patrocinador demuestre ingresos familiares equivalentes a por lo menos 125% de las Guías Federales de Pobreza, de acuerdo con el tamaño de su hogar.

Para determinados miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas que patrocinan a un cónyuge o hijo, el requisito puede ser de 100% del nivel federal de pobreza.

Si los ingresos no alcanzan, USCIS permite en determinadas circunstancias utilizar activos, sumar los recursos elegibles de miembros del hogar o recurrir a un copatrocinador que cumpla por sí mismo los requisitos correspondientes.

La consulta crediticia, por tanto, no reemplaza las reglas tradicionales de ingresos y activos.

Qué sucede si el patrocinador tiene congelado su reporte de crédito

Este es uno de los detalles prácticos más importantes de la actualización.

Muchas personas mantienen un credit freeze o security freeze para impedir que terceros accedan a su expediente y reducir el riesgo de fraude o robo de identidad.

USCIS advierte que, si el patrocinador tiene congelado su archivo crediticio, la agencia podría no conseguir la información necesaria para evaluar la suficiencia del I-864.

La recomendación oficial no es necesariamente levantar preventivamente todas las restricciones, sino responder rápidamente si USCIS solicita liberar el congelamiento para permitir la consulta.

Ignorar esa solicitud podría generar demoras en el proceso.

El cambio también alcanza a copatrocinadores y miembros del hogar

La modificación no se limita al formulario principal. USCIS publicó igualmente nuevas ediciones del I-864A, utilizado cuando determinados miembros del hogar aportan sus ingresos o activos, y del I-864EZ, una versión simplificada que puede emplearse en ciertos casos.

Ambos formularios tienen fecha de edición 08/24/26 y también incorporan una autorización para que USCIS solicite información a agencias de reportes del consumidor.

Esto significa que la nueva política puede alcanzar no solo al patrocinador principal, sino también a otras personas cuyos recursos económicos sean utilizados para respaldar la solicitud.

Fecha clave: 1 de octubre de 2026

USCIS publicó originalmente la nueva edición el 31 de agosto, pero posteriormente estableció un período de transición de 30 días.

Hasta el 30 de septiembre de 2026, la agencia seguirá aceptando tanto la edición anterior del I-864, fechada 10/17/24, como la nueva versión 08/24/26.

Pero a partir del 1 de octubre, USCIS solo aceptará la edición 08/24/26. La agencia señala que no procesará la antigua versión si tiene matasellos o fue presentada electrónicamente a partir de esa fecha.

Hay un matiz importante: USCIS aclara que no rechazará automáticamente todo un Formulario I-485 de ajuste de estatus únicamente porque vaya acompañado de una edición anterior del I-864. En esos casos aplicará las reglas relativas a la falta de evidencia inicial requerida, lo que puede derivar en una solicitud adicional de documentación u otras consecuencias procesales.

¿Un mal crédito puede hacer que rechacen una Green Card?

Por ahora, no puede afirmarse eso. USCIS confirmó que puede utilizar información procedente de los reportes y puntajes crediticios para ayudar a decidir si el Formulario I-864 es suficiente, pero no ha publicado una tabla que vincule determinados puntajes con una aprobación o un rechazo.

Tampoco debería confundirse el crédito del patrocinador con una nueva exigencia general de tener buen crédito para que el inmigrante pueda obtener la residencia.

Lo que sí queda claro con la nueva edición es que USCIS amplía las herramientas con las que puede verificar la situación financiera de quienes asumen la responsabilidad económica de un inmigrante.

Para una familia que esté preparando actualmente una solicitud de Green Card, la recomendación más importante es revisar la fecha de edición del I-864 antes de presentarlo y, si se utiliza la nueva versión, tener presente que la firma incluye esta autorización para consultar información crediticia.

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