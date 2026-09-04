EE.UU. acelera las deportaciones: inmigrantes que esperan una Green Card o visa podrían quedarse sin tiempo

Tener una petición migratoria aprobada podría no ser suficiente para frenar una deportación en Estados Unidos. Una nueva capacitación obligatoria para jueces de inmigración busca reducir las prórrogas concedidas a personas que necesitan más tiempo para conseguir abogado, completar sus casos o esperar que quede disponible una visa que ya les fue aprobada.

El cambio puede tener consecuencias especialmente importantes para inmigrantes que se encuentran en procesos de deportación y, al mismo tiempo, esperan resolver otro trámite migratorio ante USCIS. Entre los potencialmente afectados aparecen jóvenes que calificaron para el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil y víctimas de delitos que esperan una visa U.

La capacitación, revelada este viernes 4 de septiembre por The Guardian, se produce mientras el Departamento de Justicia intenta acelerar la resolución de millones de expedientes pendientes en las cortes migratorias. El gobierno sostiene que busca evitar demoras innecesarias; abogados y defensores de inmigrantes advierten, en cambio, que algunas personas podrían ser deportadas antes de recibir un beneficio migratorio para el que ya calificaron.

Qué está cambiando en las cortes de inmigración

La herramienta en el centro de la discusión se conoce como “continuance”, una prórroga que un juez puede conceder para posponer una audiencia o decisión.

Estas extensiones pueden ser fundamentales cuando una persona necesita conseguir representación legal, reunir documentos o esperar que otra agencia federal resuelva un trámite que podría permitirle permanecer legalmente en Estados Unidos.

Según los materiales de la capacitación obtenidos por The Guardian, cientos de jueces migratorios participaron recientemente de una presentación titulada “Motions to Continue: Efficiently Advancing Cases to Completion”.

La orientación fue limitar las prórrogas y avanzar más rápidamente hacia la resolución de los casos, incluso cuando el inmigrante está esperando una visa o una eventual Green Card.

El Departamento de Justicia defendió el enfoque y señaló al periódico que reducir el enorme atraso de las cortes migratorias continúa siendo una de las prioridades de la administración.

Una visa aprobada podría no detener una deportación

Aquí aparece una de las consecuencias más importantes para los inmigrantes. Una persona puede tener aprobada la petición que le permite aspirar a una visa, pero no contar todavía con una visa disponible debido a los límites anuales y las listas de espera del sistema migratorio.

Eso ya ocurrió en un caso que la Junta de Apelaciones de Inmigración decidió el 11 de marzo de 2026.

En Matter of Pinzon Rozo, el inmigrante tenía aprobada una petición bajo la clasificación de Special Immigrant Juvenile, destinada a determinados menores que sufrieron abuso, abandono o negligencia.

Un juez le había permitido esperar hasta que hubiese una visa disponible. Sin embargo, la Junta revocó esa decisión porque su fecha de prioridad no estaría vigente durante un período que consideró “incierto y prolongado”.

En otras palabras, tener la petición aprobada no garantiza que el proceso de deportación quede detenido mientras llega el turno de recibir la visa.

Quiénes podrían verse afectados

La nueva orientación no significa que todas las personas que solicitan una Green Card o una visa estén en peligro de ser deportadas. El problema se concentra principalmente en quienes ya se encuentran ante una corte de inmigración y necesitan que el juez posponga el procedimiento mientras esperan que se complete otro proceso migratorio.

Dos grupos aparecen expresamente entre los casos más sensibles:

Jóvenes con Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJ). Esta protección puede beneficiar a determinados menores que fueron abusados, abandonados o descuidados por uno o ambos padres.

Víctimas de delitos que esperan una visa U. Las visas U están destinadas a ciertas víctimas de delitos que sufrieron daños físicos o mentales y colaboran con las autoridades.

La Junta de Apelaciones también resolvió en 2026 que, cuando una visa U no está disponible inmediatamente ni se espera que lo esté en un futuro razonablemente cercano, los jueces no deberían mantener indefinidamente cerrado un procedimiento migratorio únicamente para esperar esa visa.

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Menos tiempo también para conseguir un abogado

La capacitación agrega otra preocupación: cuánto tiempo tendrá una persona para encontrar representación legal. Según The Guardian, a los jueces se les presentó una interpretación muy restrictiva según la cual no deberían concederse extensiones prolongadas simplemente para conseguir abogado.

Esta postura tiene respaldo en una decisión muy reciente de la Junta de Apelaciones.

En Matter of A-K-R-, resuelto el 14 de agosto de 2026, la Junta confirmó la decisión de un juez que rechazó conceder más tiempo a un inmigrante que todavía no había conseguido abogado.

La Junta sostuvo además que la exigencia temporal establecida expresamente por la ley es que la primera audiencia no puede celebrarse antes de que transcurran 10 días desde la notificación para comparecer. Eso no significa que todos los inmigrantes tengan exactamente 10 días para contratar un abogado, pero sí fortalece la capacidad de los jueces para rechazar nuevas prórrogas cuando consideran que no existe una causa suficiente.

Qué deben tener en cuenta los inmigrantes con casos pendientes

El nuevo escenario vuelve especialmente importante distinguir entre tener una petición aprobada y tener disponible el beneficio migratorio final. Una aprobación de USCIS puede ser un paso fundamental hacia una visa o Green Card, pero no necesariamente impide que un juez continúe un procedimiento de deportación.

También significa que dejar pasar audiencias o confiar en que otro trámite migratorio frenará automáticamente el caso puede resultar particularmente riesgoso.

Las circunstancias varían considerablemente según el tipo de visa, la situación migratoria y el procedimiento individual. Por eso, las personas que tengan simultáneamente un caso ante una corte migratoria y una petición pendiente o aprobada ante USCIS deberían verificar específicamente cómo una eventual orden de deportación podría afectar su trámite.

La presión por acelerar los casos no comenzó esta semana. Durante 2026, la Junta de Apelaciones ha emitido varias decisiones que reducen las posibilidades de mantener abiertos o suspendidos durante años procedimientos de deportación mientras el inmigrante espera que otro beneficio migratorio esté disponible.

Lo novedoso ahora es que ese criterio está siendo llevado directamente a los jueces de inmigración mediante una capacitación nacional obligatoria, en momentos en que la administración busca resolver con mayor rapidez el enorme volumen de casos pendientes en las cortes.

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