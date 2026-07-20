California prepara un “pasaporte laboral” para personas sin título universitario: quiénes podrán usarlo

California comenzó a probar una nueva herramienta digital destinada a facilitar el acceso al empleo, especialmente para personas que tienen experiencia y capacitación, pero no cuentan con un título universitario de cuatro años.

El programa se llama California Career Passport, aunque no se trata de un pasaporte migratorio ni de un documento que permita viajar. Funcionará como un registro profesional digital en el que los trabajadores podrán mostrar habilidades, estudios, credenciales y conocimientos adquiridos dentro y fuera de las instituciones educativas.

La fase piloto comenzó el 17 de junio y se extenderá hasta el 24 de agosto de 2026. Durante este período, cuatro proveedores tecnológicos probarán sus plataformas con usuarios reales y entregarán información sobre su funcionamiento antes de que California seleccione el sistema definitivo.

El Career Passport reunirá estudios, experiencia y habilidades verificadas para que las empresas puedan evaluar candidatos más allá de sus títulos académicos. La fase piloto terminará el 24 de agosto de 2026. Crédito: Jeff Chiu | AP

Qué es el California Career Passport

El Career Passport busca reunir en un mismo perfil información académica y laboral que actualmente suele aparecer dispersa en currículums, certificados, registros educativos y documentos de capacitación.

Además de los expedientes de escuelas secundarias, universidades y colegios comunitarios, la plataforma podrá incorporar competencias verificadas obtenidas mediante:

Experiencia laboral.

Programas de capacitación.

Aprendizajes profesionales.

Certificaciones y credenciales.

Servicio militar.

Formación adquirida fuera de las aulas.

Los empleadores podrán consultar un registro validado de las capacidades de cada candidato. El objetivo es que las empresas valoren las habilidades demostradas y no descarten automáticamente a una persona por no tener una licenciatura.

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Quiénes podrán utilizar el pasaporte laboral

La herramienta está pensada para trabajadores y estudiantes de California, particularmente para quienes buscan ingresar a empleos con demanda o avanzar profesionalmente sin haber completado una carrera universitaria de cuatro años.

También podría beneficiar a veteranos, aprendices, trabajadores técnicos y personas que desarrollaron conocimientos mediante cursos, empleos anteriores o programas profesionales que no siempre aparecen reflejados en un diploma tradicional.

Sin embargo, el Career Passport todavía no está abierto para que cualquier residente cree una cuenta o presente una solicitud. El gobierno estatal informó que la prueba actual utiliza usuarios reales dentro de una evaluación estructurada, pero no publicó un formulario general de inscripción.

Tampoco se comunicó una fecha definitiva para el lanzamiento público.

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Cómo ayudará a conseguir trabajo

Uno de los principales problemas que California busca resolver es que muchas empresas utilizan títulos universitarios como filtro inicial, incluso para puestos que pueden desempeñar trabajadores con experiencia o capacitación técnica.

Con el Career Passport, un candidato podrá presentar un perfil más completo de sus conocimientos. Por ejemplo, una persona que no terminó la universidad podría demostrar que tiene certificaciones profesionales, años de experiencia, formación militar o competencias adquiridas en programas de aprendizaje.

El gobernador Gavin Newsom sostuvo que el sistema permitirá conectar a trabajadores calificados con oportunidades para las que actualmente podrían ser ignorados. La herramienta forma parte del Plan Maestro de Educación Profesional de California, una estrategia que busca acercar la formación educativa a las necesidades reales del mercado laboral.

Qué sucederá después del 24 de agosto

Durante la fase piloto, California evaluará la experiencia de los usuarios, la seguridad del intercambio de información y el rendimiento técnico de las cuatro plataformas seleccionadas.

Los resultados serán utilizados para elegir al proveedor que desarrollará el sistema definitivo. El proyecto es dirigido por la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California y cuenta con la colaboración del sistema estatal Cradle-to-Career.

Aunque el estado presenta el Career Passport como una herramienta que podrá utilizarse ampliamente, todavía no confirmó cuándo estará disponible para todos los trabajadores ni cuáles serán los pasos para abrir un perfil.

Por ahora, los residentes deben tener cuidado con páginas que prometan tramitar el supuesto “pasaporte laboral”. No existe un proceso público anunciado ni se informó que haya que pagar para obtenerlo.

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