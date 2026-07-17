California enfrenta incertidumbre por límite de cuatro años a visas de estudiantes extranjeros

La administración de Donald Trump aprobó una nueva norma que modifica de forma significativa el sistema de visas para estudiantes extranjeros en Estados Unidos. A partir del próximo semestre de otoño, los permisos tendrán una duración máxima de cuatro años, sin importar que el programa académico requiera más tiempo para concluirse.

La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pone fin a una política vigente desde 1978, que permitía a los estudiantes permanecer en el país durante toda la duración de sus estudios, siempre que conservaran su estatus migratorio. Ahora, quienes necesiten más tiempo deberán solicitar una extensión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), además de someterse a revisiones biométricas y verificaciones adicionales.

De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, el cambio ha generado preocupación en universidades de California, el estado con mayor número de alumnos internacionales del país, al considerar que podría afectar tanto la planificación académica como la llegada de nuevo talento extranjero.

Impacto en estudiantes internacionales

La nueva regulación también reduce de 60 a 30 días el periodo de gracia para que los estudiantes con visa F-1 abandonen Estados Unidos, cambien de institución o modifiquen su estatus migratorio una vez concluidos sus estudios. Además, el tiempo utilizado en el programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT) —que permite trabajar temporalmente tras graduarse— también contará dentro del límite de cuatro años.

Según el Instituto de Educación Internacional, la inscripción de nuevos estudiantes internacionales cayó 17% durante el otoño de 2025. California concentra alrededor de 140 mil alumnos extranjeros, mientras que la Universidad de California (UC) alberga aproximadamente 34 mil 500 y la Universidad del Sur de California (USC) cerca de 12 mil.

Rachel Zaentz, portavoz de la UC, afirmó que la institución está “profundamente preocupada” porque la medida modifica un modelo que durante décadas permitió a estudiantes e investigadores completar sus programas y contribuir a la innovación del país.

Estudiantes temen retrasos e incertidumbre

El gobierno estadounidense argumentó que la reforma busca fortalecer los controles migratorios. En el comunicado, el DHS señaló que la norma “restablece la integridad del sistema de inmigración” al establecer límites claros para las visas estudiantiles.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que durante años algunos estudiantes prolongaron indefinidamente su estancia mediante nuevas inscripciones académicas. “Esta norma final garantiza que los estudiantes extranjeros se centren en completar sus estudios y regresar a casa”, afirmó.

Sin embargo, especialistas y universidades advierten que el cambio podría complicar aún más los trámites migratorios. El Consejo Estadounidense de Inmigración estima que el USCIS acumulaba más de 11.65 millones de casos pendientes al cierre de 2025, con tiempos promedio de resolución superiores a un año.

Estudiantes consultados por el medio citado señalaron que la nueva política genera incertidumbre, especialmente entre quienes planeaban cursar maestrías, doctorados o extender su estancia por motivos académicos o de salud.

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