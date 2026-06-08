Gobierno de Trump quiere quitar la ciudadanía a quienes cometieron fraude migratorio y otros delitos

El gobierno del presidente Donald Trump anunció que busca revocar la ciudadanía de 17 personas acusadas ​​de fraude migratorio y otros delitos.

El Departamento de Justicia también se enfoca en personas que cometieron abuso sexual de un menor, según los nuevos casos.

“Estos extranjeros mienten sobre sus delitos pasados, incluyendo narcotraficantes, agresores sexuales y estafadores. Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

Esta medida representa el mayor esfuerzo realizado hasta la fecha por el gobierno estadounidense para utilizar sus facultades de de retiro de naturalización.

Aunque la ley federal permite al Departamento de Justicia iniciar juicios para la desnaturalización, usualmente este proceso es complejo, por lo que ha habido pocos casos ante procedimientos civiles o penales en tribunales federales.

En el reciente esfuerzo contra 17 ciudadanos se indica que fueron condenados por delitos violentos o graves, incluidos delitos sexuales contra menores, además de fraude o acusados ​​de fraude migratorio.

Uno de los argumentos señalados por el Departamento de Justicia es que las personas a quienes se les retiraría la ciudadanía es por carecer de una “buena conducta moral”, una forma de definir a los inmigrantes que no han cometido delitos antes del proceso de naturalización.

Entre las personas afectadas en los recientes casos de revocación de ciudadanía se encuentran un inmigrante haitiano acusado de abusar sexualmente de su hija.

También se habla de un hombre de la antigua Yugoslavia condenado por abusar sexualmente de una menor de 15 años; de un inmigrante mexicano, un ex sacerdote católico nacido en Colombia y un hombre nacido en Filipinas, todos señalados por conductas sexuales o imágenes inapropiadas con niños.

Destaca que a un inmigrante indio acusado de presentar solicitudes fraudulentas de visa H-1B, así como la hija de un narcotraficante colombiano acusada de lavado de dinero.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que la administración Trump “seguirá utilizando todos los medios legales disponibles para revocar la ciudadanía y deportar a extranjeros”.

“La ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe ganarse con honestidad. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus trámites migratorios, pierdes ese privilegio”, señaló el secretario del DHS, Markwayne Mullin. “El DHS no permanecerá impasible mientras los estadounidenses son perjudicados por delincuentes, incluidos agresores sexuales, autores de fraude y narcotraficantes que han explotado nuestra generosidad y manipulado nuestro sistema de inmigración”.

El proceso de revocación de la ciudadanía permite a las afectados impugnar las solicitudes, pero son procesos extensos.

Los 17 casos fueron procesados ​​por la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, con la asistencia de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y varias cortes federales estadounidenses.

“Quien piense que puede defraudar el proceso de naturalización debería reconsiderarlo. Seguiremos persiguiendo a cualquiera que haya obtenido la ciudadanía estadounidense de forma ilegal o fraudulenta”, expuso declaró el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia.