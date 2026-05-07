Blanche afirma que Trump intensifica retiro de ciudadanía por fraude

El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que el gobierno de Donald Trump ha incrementado los procesos para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas señaladas de haberla obtenido mediante fraude.

Durante una entrevista concedida en Phoenix a CBS News, Blanche afirmó que el gobierno federal está procesando más casos de desnaturalización que en los últimos nueve años y advirtió que quienes hayan conseguido la ciudadanía “de una manera ilegal” deberían estar preocupados.

“Si vas a venir a obtener la ciudadanía de este país, pero lo vas a hacer mediante fraude, de una manera ilegal, deberías preocuparte”, declaró.

Trump amplía revisión de ciudadanía de inmigrantes naturalizados

Al ser cuestionado sobre quiénes son el objetivo de esta campaña, Blanche respondió que las autoridades no están enfocadas en un grupo específico, aunque sostuvo que existen “muchas personas que son ciudadanas y no deberían serlo”.

El funcionario evitó precisar cuántos ciudadanos naturalizados podrían perder su nacionalidad estadounidense como resultado de esta estrategia, la cual forma parte de un plan más amplio de la administración Trump para endurecer la revisión de inmigrantes legales.

Aunque gran parte del sistema migratorio estadounidense depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , corresponde al Departamento de Justicia impulsar los procesos para revocar la ciudadanía estadounidense.

¿Cómo funciona el proceso de desnaturalización en EE.UU.?

La revocación de ciudadanía requiere un procedimiento legal complejo y poco frecuente. El Departamento de Justicia debe convencer a jueces federales, mediante procesos civiles o penales, de que una persona obtuvo la ciudadanía de manera fraudulenta, por ejemplo, proporcionando información falsa en su solicitud.

Datos federales señalan que entre 1990 y 2017 se presentaron poco más de 300 casos de desnaturalización, lo que representa un promedio anual de 11 expedientes.

Históricamente, estos procedimientos se han concentrado en casos considerados graves, principalmente contra ciudadanos naturalizados acusados de violaciones a derechos humanos, delitos violentos o amenazas a la seguridad nacional.

Categorías sujetas a revocación de ciudadanía

El año pasado, el Departamento de Justicia emitió un memorando en el que instruyó a funcionarios a priorizar categorías más amplias para la revocación de ciudadanía, incluyendo personas señaladas por presunto fraude financiero.

Además, integrantes de la administración Trump respaldaron públicamente el incremento de procesos de desnaturalización.

La estrategia ha generado inquietud entre algunos ciudadanos naturalizados en Estados Unidos, una población que alcanzó los 24 millones de personas en 2023.

Sobre esas preocupaciones, Blanche afirmó no entender “por qué estarían preocupados” quienes no hayan obtenido la ciudadanía de manera ilegal.

“No creo que sea cierto que esos 24 millones de ciudadanos estén preocupados. Creo que solo un porcentaje muy pequeño de ellos lo está. Y sí, deberían estarlo”, sostuvo.

Todd Blanche defiende campaña contra fraude migratorio

El fiscal general interino también aseguró que no comprende por qué la campaña resulta controvertida.

“No debemos tolerar el fraude. No debemos tolerar las mentiras”, dijo.

Blanche añadió que las personas sujetas a un procedimiento de revocación de ciudadanía cuentan con mecanismos legales para impugnar la decisión ante tribunales federales.

Blanche reconoció que perder la ciudadanía estadounidense implica una medida severa, pero sostuvo que obtenerla mediante fraude también representa una falta grave.

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