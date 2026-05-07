Padres detenidos por ICE en Arizona luchan por despedirse de su hijo con cáncer terminal

Unos padres inmigrantes que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona viven momentos de angustia, ya que piden ser liberados para poder ver a su hijo Kevin González, que lucha contra un cáncer de colon en etapa 4.

Los padres de Kevin cruzaron a EE.UU. para llegar a Chicago, donde se encontraba su hijo, pero después el decidió regresar a México, antes de que las autoridades ya no le permitieran viajar por su deteriorado estado de salud.

Sus padres, arrestados en Arizona tras intentar cruzar la frontera desde México, buscan estar junto a él en sus últimos días de vida.

Kevin estuvo internado en Chicago

Kevin, de 18 años grabó un emotivo mensaje para sus padres desde su habitación en el Centro Médico de la Universidad de Chicago para despedirse de sus padres.

“Solo quiero decirles que los amo. Los extraño. Y siempre tendrán un ángel en el cielo que los cuide”. La grabación fue hecha con la ayuda de su hermano, Jovany Ramírez.

Kevin González regresó a México

El joven viajó poco después a México, mientras sus padres permanecen detenidos en el Centro Correccional de Florence, Arizona.

Fueron arrestados el mes pasado al intentar ingresar a Estados Unidos luego de que su solicitud de visa humanitaria fuera rechazada. Su abogado les ha recomendado declararse culpables en la audiencia judicial programada para este jueves, pero aún se desconoce si el juez permitirá su liberación o deportación a México antes de que finalice su condena de 30 días.

Diagnósticado con cáncer

Kevin, quien nació en Chicago, pero vivió gran parte de su vida en México, fue diagnosticado con cáncer tras enfermar durante una visita a familiares en la ciudad durante la pasada Navidad. Su estado se ha agravado y su familia describe que ha dejado de comer y beber, elevando la urgencia de la situación.

El Consulado General de México en Tucson ha confirmado que mantiene contacto con los abogados de los padres y supervisa la asistencia consular, brindando seguimiento al proceso de repatriación.

Joaquín Catro pide al ICE liberar a los padres de Kevin González

El legislador estadounidense Joaquín Castro se pronunció sobre el caso, enfatizando la urgencia humanitaria.

“Kevin González solo tiene 18 años. Padece cáncer de colon en etapa 4 y le quedan días de vida. Está desesperado por pasar sus últimos momentos con sus padres, pero ICE detuvo a su mamá y su papá después de que intentaran solicitar asilo humanitario. Esta es la crueldad total de la máquina de deportaciones masivas. Pido que liberen inmediatamente a los padres de Kevin para que puedan estar con su hijo”, destaca el representante en su cuenta de la red social X.

Kevin González is only 18. He is suffering from stage 4 colon cancer and has days to live. He’s desperate to spend his last moments with his parents, but ICE detained his mom and dad after they tried to seek humanitarian asylum.



This is the total cruelty of Trump’s mass… — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) May 6, 2026

El caso ha generado atención mediática y el apoyo de la comunidad, mientras la familia espera que las autoridades permitan la reunión antes de que sea demasiado tarde.

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