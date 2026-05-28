Al Green reacciona ante los comentarios despectivos de Donald Trump al llamarlo “deficiente mental”

Al Green, representante por Texas, respondió ante los señalamientos del presidente Donald Trump al describirlo como “deficiente mental” a quien extrañaría no ver más en los años restantes de su mandato.

El comentario del magnate neoyorquino surgió a raíz de la derrota que el político originario de Nueva Orleans sufrió frente a su colega Christian Menefee, en la segunda vuelta de las primarias demócratas para el distrito congresional número 18, con sede en Houston.

Asumiendo una posición sarcástica, el mandatario de la nación recurrió a la plataforma Truth Social para agradecerles a sus adversarios políticos haberlo librado de las protestas de Al Green durante sus mensajes dirigidos a la nación.

“¡Felicitaciones al Partido Demócrata! Al Green, uno de los congresistas con mayores deficiencias mentales en la historia de nuestro país, ha perdido su escaño en el Congreso por una aplastante mayoría. Pero echaré de menos que ese lunático no me grite ni me agite violentamente su bastón durante mi próximo discurso sobre el Estado de la Unión”, escribió.

En dos ocasiones, Al Green exhibió a Donald Trump durante los mensajes que le dirigía a la nación. (Crédito: Kenny Holston / The New York Times vía AP)

En dos ocasiones, el demócrata de 78 años se levantó del asiento que ocupaba en el Congreso para arremeter en contra de las políticas impulsadas por Trump y eso le implicó ser desalojado del recinto.

A pesar de haber sufrido un revés que le imposibilitará conservar su lugar en la Cámara de Representantes, Green recurrió a la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter, para dejarle en claro a Donald Trump que mientras continue siendo congresista no cesará de exhibir lo perjudicial que resultan sus políticas para el futuro del país.

“Lamento decepcionarlo, señor presidente, pero volverá a tener noticias mías. Me queda tiempo de sobra en el Congreso para seguir denunciando su corrupción. Atentamente, su demócrata libre, independiente, valiente y sin escrúpulos. Al Green, el congresista del pueblo”, escribió.

Cabe señalar que, desde 2005, Alexander N. Green se desempaña como representante, pero al ya no contar con el respaldo de la comunidad demócrata deberá dar un paso al costado al finalizar el periodo para el cual resultó elegido.

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